Dorota Wellmann skrytykowała Marinę. Wszystko z powodu wyborów

Marina Łuczenko-Szczęsna zdradziła w rozmowie z Pudelkiem, że „nie interesuje się polityką”. – Zawsze uważałam, że artyści powinni być tak troszeczkę z boku – dodała podkreślając, że nie weźmie udziału w zaplanowanych na 13 października wyborach parlamentarnych. Wytłumaczyła, że tego dnia będzie we Włoszech, ale nie zamierza skorzystać z możliwości głosowania poza granicami kraju. – Nie angażuję się w politykę – podsumowała.

Taka postawa nie spodobała się Dorocie Wellman. – Myślę, że osoby publiczne i takie, które dla wielu są idolami, jak na przykład influencerzy, powinny bardzo uważać na to, co mówią. Ich słowa zostawiają ślad w ich fanach. Jeśli słyszymy od znanej pani, że nie idzie na wybory, bo się nie interesuje, to po pierwsze: ona sama wydaje o sobie bardzo złe świadectwo. Każdy człowiek powinien interesować się tym, co otacza go dokoła i w jakim kraju żyje – stwierdziła dziennikarka w rozmowie z „Faktem”. Według dziennikarki Marina nie daje swoim fanom dobrego przykładu. – Odpowiedzialnością takiej osoby jest zdecydowanie bardziej namawiać, żeby jej fani poszli na wybory, aniżeli pokazywać, że ma się tak ważną kwestię po prostu centralnie w d***e – podkreśliła.

