PKW podała najnowsze dane o frekwencji. Jest spory wzrost!

Jak poinformował Sylwester Marciniak z PKW, w wyborach do godz. 17 wzięło udział 45,94 proc. uprawnionych do głosowania. W porównaniu z wyborami z 2015 roku jest to wzrost o blisko 7 proc. Najwyższą frekwencję odnotowano w Warszawie - 54,06 proc. (okręg 19), okręgu obejmującym Poznań - 52,46 proc. oraz okręgu nr 20 (Warszawa II) - 51,76 proc. Najsłabsza frekwencja była w okręgu 21 - Opole - 39,54 proc., okręgu 34 - Elbląg - 40,08 oraz okręgu 2 - Wałbrzych - 42,04 proc. Z danych przedstawionych przez PKW wynika, że spośród dużych miast najchętniej głosowali mieszkańcy Warszawy, Poznania i Torunia. Najmniej uprawnionych do głosowania poszło do urn w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu i Kielcach. Najwyższa frekwencja biorąc pod uwagę podział na województwa została odnotowana w mazowieckim - 49,59 proc., małopolskim - 47,98 proc. i pomorskim - 47,26 proc. Magdalena Pietrzak z KBW poinformowała, że nie ma informacji na temat frekwencji za granicą, ponieważ takie dane nie są zbierane.