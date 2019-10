Gwiazdy głosują w wyborach parlamentarnych. Apelują do Polaków

W Polsce trwają wybory parlamentarne 2019. Do urn wybrali się muzycy, aktorzy, politycy i dziennikarze, dzieląc się zdjęciami i zachęcając do głosowania Polaków. „Twój głos to fundament demokracji. Nie trać go. Nie rezygnuj z niego” - apelował w mediach społecznościowych Hubert Urbański. Co jeszcze piszą gwiazdy?

Adam Zdrójkowski



Kuba Wojewódzki



Wojciech Błach



Katarzyna Kolenda Zaleska



Beata Tadla



Agnieszka Sienkiewicz



Rafał Maślak



Robert Biedroń



Pola Lis



Monika Zamachowska



Małgorzata Ostrowska



Anna Guzik



Tomasz Kammel



Rafał Maserak



Piotr Stramowski



Piotr Kraśko



Michał Żebrowski



Marzena Rogalska



Aneta Zając



Michał Milowicz



Marcin Meller



Olga Borys



Kabaret Paranienormalni



Tomek Ciachorowski



Krzysztof Śmiszek



Krzysztof Gojdź



Edyta Herbuś



Agnieszka Kaczorowska



Kinga Rusin



Małgorzata Korzuchowska



Krzysztof Ibisz



Łukasz Jemioł



Marcin Gortat



Andrzej Piaseczny



Mateusz Gessler



Borys Szyc



Adam Małysz



Michał Wiśniewski



Rafał Brzozowski



Kasia Sokołowska



Maryla Rodowicz



Dominika Gwit



Zofia Ślotała



Anna Wyszkoni



Grzegorz Hyży



Jan Wieczorkowski



Maja Bohosiewicz



Paweł Deląg



Anita Sokołowska



Andrianna Biedrzyńska



Rafał Cieszyński



Karolina Gorczyca



Mateusz Damięcki



Sławomir i Kajra