Błąd komisji we Wrocławiu. Wybory do Senatu zostaną powtórzone?

Z informacji Polskiego Radia wynika, że członkowie komisji wyborczej we Wrocławiu popełnili błąd podczas wydawania kart do głosowania. Wyborcy, którzy chcieli oddać głos w komisji wyborczej nr 282 we wrocławskiej dzielnicy Osobowice, otrzymali niewłaściwe karty do głosowania do Senatu. Widniały na nich bowiem nazwiska nie tych kandydatów, którzy faktycznie walczą o głosy z tego okręgu.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański przekazał, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż członkowie komisji nie przeliczyli kart przed głosowaniem, co należało do ich obowiązków. – Po tym, jak wykryto błąd, karty zostały wymienione na prawidłowe i głosowanie przebiegało prawidłowo – powiedział. Tomasz Szczepański podkreślił, że 92 głosy oddane na nieprawidłowo wydanych kartach, będą uznane za nieważne. – Nie będą one brane pod uwagę przy liczeniu głosów – stwierdził.

Jak podaje Polskie Radio, najprawdopodobniej zostanie złożony wniosek do prokuratury o niedopełnienie obowiązków przez członków komisji.

Czytaj także:

PKW podała najnowsze dane o frekwencji. Jest spory wzrost!