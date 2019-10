Koalicja Obywatelska skomentowała wynik wyborów. Schetyna: Nie będzie Budapesztu w Warszawie

– Dziękujemy za miliony głosów. To było i jest święto demokracji. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki wyborów chcę podziękować wolontariuszom, kandydatom, ale przede wszystkim koalicjantom. To była wielka praca, trudna kampania. To nie była równa walka. Tu nie było zasad, nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce. Ale dalej będziemy pracować nad integracją opozycji, dobrze współpracować w Sejmie i Senacie. Wierzymy w zwycięstwo w Senacie. To jest jedyna droga, dalsza współpraca i integracja. Wszystko jest przed nami, przed nami są następne wybory – prezydenckie. I te wybory wygramy – mówił Grzegorz Schetyna. – Nie będzie Budapesztu w Warszawie. Chcę bardzo serdecznie podziękować Małgorzacie Kidawie-Błońskiej – podkreślił.

Kidawa-Błońska: Ludzie chcą współpracy

Następnie głos zabrała Małgorzata Kidawa-Błońska. – Ze spokojem poczekamy na pełne wyniki wyborów, wierzę, że będą bardzo dobrze. To jest wynik tego, co robiliśmy – ludzie chcą współpracy, chcą aby pokazywać, że potrafimy zasypywać podziały. Dajemy szansę na współpracę i będziemy współpracować z każdym, kto chce budować demokratyczną Polskę i dzielić władzę ze wszystkimi obywatelami. Nie przestajemy pracować. Od jutra bierzemy się do pracy i pracujemy nad tym, żebyśmy mogli żyć dalej w kraju, w którym ludzie ze sobą rozmawiają. Gdzie nie ma wrogów, tylko konkurenci polityczni – mówiła kandydatka na premiera. Podziękowała wszystkim, którzy oddali głosy w wyborach. – Odpowiadamy za wszystkich i chcemy żeby Polska była jedną wielką wspólnotą – powiedziała.

„ Polacy pokazali, że stoją po stronie demokracji i praworządności”

Barbara Nowacka mówiła, że „pomimo kampanii pogardy i nienawiści i zaszczuwania, zastraszania” Polacy pokazali, że „stoją po stronie demokracji i praworządności” . – Przede wszystkim dziękuje wszystkim kobietom – pokazałyście jaką macie siłę – zaznaczyła.

Katarzyna Lubnauer przypomniała, że wyniki, które poznaliśmy, to wyniki sondażowe. – One pokazują, że ci, którzy chcieli dominować, nie mogą dzisiaj spać spokojnie. To już jest nasz wielki sukces, natomiast nie wiemy, co jutro będzie, liczymy na zwycięstwo w Senacie. Jesteśmy przekonani, że dzięki porozumieniu opozycji, to zwycięstwo było możliwe – mówiła. Podziękowała także wyborcom oraz wolontariuszom.

Sondażowe wyniki wyborów

Według sondażowych wyników wyborów podanych przez IPSOS, wybory zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 43,6 procent. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska osiągając wynik 27,4 procent. Lewica otrzymała 11,9 procent, Polskie Stronnictwo Ludowe 9,6 procent, a Konfederacja 6,4 procent.

Koalicja Obywatelska to sojusz utworzony przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywę Polską oraz Partię Zieloni. Połączone siły polityczne wystawiły wspólne listy kandydatów w październikowych wyborach do parlamentu. Czołowymi twarzami szerokiego sojuszu są Grzegorz Schetyna, Małgorzata Kidawa-Błońska, Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka.

