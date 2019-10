Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje wynik PSL: Nie będzie niebezpiecznych skrętów

– Bardzo dziękujemy za każdy głos oddany dzisiaj na Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest dla nas wielkie wyróżnienie. Zaczynaliśmy tą wspólną drogę z Pawłem Kukizem, z Elżbietą Bińczycką, Markiem Biernackim i wieloma innymi środowiskami. Niektóre sondaże dawały nam wtedy poniżej 3 procent. Jeżeli te wyniki się potwierdzą, to jest to wielki mandat zaufania dla centrum – Koalicji Polskiej – dla tego, co zaproponowaliśmy, dla Polski obywatelskiej, połączenia Polaków, przywrócenia braterstwa, dobrych relacji. Na każdej konwencji mówiliśmy – Kochamy Polskę, łączymy Polaków i ten cel zrealizujemy. Takie centrum jest po prostu bardzo potrzebne. To jest nasz wspólny sukces – podkreślił lider PSL.

– Tu naprawdę nie tylko jedno imię, nie tylko trzy imiona – Paweł, Ela, Marek, Darek. Ale to jest wielka wspólnota ludzi dobrej woli, to jest najważniejsze. Tutaj jesteśmy tak, jak byliśmy w tej kampanii – wspólnie, razem. Taka musi być Polska z przywróconym braterstwem, oddaniem i serdecznością, szanująca poglądy każdego Polaka. Będziemy stali na straży naszych wartości. Nie pozwolimy na żadną rewolucję obyczajową, ale też nie będziemy nikomu zaglądać za firanki. Nie będzie niebezpiecznych skrętów w prawo ani w lewo. Taka Polska jest możliwa i wiemy po jakiej stronie stoimy – państwa wolnego, niepodległego, demokratycznego, godnego, które szanuje każdego obywatela. A nie samą władzę – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sondażowe wyniki wyborów

W niedzielę 13 października o godzinie 21 największe stacje telewizyjne (TVP, TVN i Polsat) podały wyniki wyborów do parlamentu oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. Badanie już po raz siódmy przeprowadziła firma Ipsos, której ankieterzy zapytali wyborców wychodzących z 900 losowo wybranych lokali. Z opublikowanych danych wynika, że zwycięzcą wyborów do Sejmu zostało Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego głos oddało 43,6 proc. wyborców.

Według sondażowych danych na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Porozumienie PO, Nowoczesnej, Zielonych oraz Inicjatywy Polskiej poparło 27,4 proc. uprawnionych do głosowania. 11,9 proc. - taki wynik w wyborach do Sejmu sondaże dają Lewicy (SLD, Wiosna oraz partia Razem). Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, poselskie mandaty otrzymają także politycy Koalicji Polskiej (PSL i ruch Kukiz'15). Formacja zdobyła 9,6 proc. głosów i tym samym przekroczyła próg wyborczy. Dobry wynik odnotowała Konfederacja - 6,4 proc. głosów, co oznacza, że na chwilę obecną działacze ugrupowania zasiądą w poselskich ławach.