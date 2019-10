Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje wynik PSL: Nie będzie niebezpiecznych skrętów

– Bardzo dziękujemy za każdy głos oddany dzisiaj na Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest dla nas wielkie wyróżnienie. Zaczynaliśmy tą wspólną drogę z Pawłem Kukizem, z Elżbietą Bińczycką, Markiem Biernackim i wieloma innymi środowiskami. Niektóre sondaże dawały nam wtedy poniżej 3 procent. Jeżeli te wyniki się potwierdzą, to jest to wielki mandat zaufania dla centrum – Koalicji Polskiej – dla tego, co zaproponowaliśmy, dla Polski obywatelskiej, połączenia Polaków, przywrócenia braterstwa, dobrych relacji. Na każdej konwencji mówiliśmy – Kochamy Polskę, łączymy Polaków i ten cel zrealizujemy. Takie centrum jest po prostu bardzo potrzebne. To jest nasz wspólny sukces – podkreślił lider PSL.

– Tu naprawdę nie tylko jedno imię, nie tylko trzy imiona – Paweł, Ela, Marek, Darek. Ale to jest wielka wspólnota ludzi dobrej woli, to jest najważniejsze. Tutaj jesteśmy tak, jak byliśmy w tej kampanii – wspólnie, razem. Taka musi być Polska z przywróconym braterstwem, oddaniem i serdecznością, szanująca poglądy każdego Polaka. Będziemy stali na straży naszych wartości. Nie pozwolimy na żadną rewolucję obyczajową, ale też nie będziemy nikomu zaglądać za firanki. Nie będzie niebezpiecznych skrętów w prawo ani w lewo. Taka Polska jest możliwa i wiemy po jakiej stronie stoimy – państwa wolnego, niepodległego, demokratycznego, godnego, które szanuje każdego obywatela. A nie samą władzę – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sondażowe wyniki wyborów

Według sondażowych wyników wyborów podanych przez IPSOS, wybory zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 43,6 procent. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska osiągając wynik 27,4 procent. Lewica otrzymała 11,9 procent, Polskie Stronnictwo Ludowe 9,6 procent, a Konfederacja 6,4 procent.