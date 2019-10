Prezydent Duda: Wspaniała postawa Wyborców. Dziękuję!

„Bardzo dziękuję wszystkim moim Rodakom, którzy dziś wzięli udział w wyborach. Gratuluję wszystkim Państwu Posłom i Senatorom, którzy dziś zdobyli mandaty, przy wysokiej frekwencji. To ważne! Wspaniała postawa Wyborców. Dziękuję!” – napisał Andrzej Duda na Twitterze.

W niedzielę 13 października o godzinie 21 największe stacje telewizyjne (TVP, TVN i Polsat) podały wyniki wyborów do parlamentu oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. Badanie już po raz siódmy przeprowadziła firma Ipsos, której ankieterzy zapytali wyborców wychodzących z 900 losowo wybranych lokali. Z opublikowanych danych wynika, że zwycięzcą wyborów do Sejmu zostało Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego głos oddało 43,6 proc. wyborców.

Według sondażowych danych na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Porozumienie PO, Nowoczesnej, Zielonych oraz Inicjatywy Polskiej poparło 27,4 proc. uprawnionych do głosowania. 11,9 proc. - taki wynik w wyborach do Sejmu sondaże dają Lewicy (SLD, Wiosna oraz partia Razem). Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, poselskie mandaty otrzymają także politycy Koalicji Polskiej (PSL i ruch Kukiz'15). Formacja zdobyła 9,6 proc. głosów i tym samym przekroczyła próg wyborczy. Dobry wynik odnotowała Konfederacja - 6,4 proc. głosów, co oznacza, że na chwilę obecną działacze ugrupowania zasiądą w poselskich ławach.

Sondaż IPSOS: Mandaty

Oto podział mandatów wykonany przez ekspertów pracowni IPSOS: PiS: 239, KO - 130, Lewica - 43. PSL - 34, Konfederacja - 13. Jeśli taki podział się utrzyma, PiS będzie w stanie samodzielnie rządzić. Przy 460 posłach w Sejmie, większość zwykła wynosi 50 proc. plus 1, czyli 231 głosów.