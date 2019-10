Wybory parlamentarne 2019. Podano wyniki sondażu late poll

IPSOS podał wyniki sondażu late poll. Ze zgromadzonych danych wynika, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 43,6 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 27,4 proc. wyborców. Według sondażu Lewicę poparło 12,4 proc. osób, które poszły do urn wyborczych. Próg wyborczy przekroczyły również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która zdobyła 9,1 proc. głosów oraz Konfederacja, którą według late poll przekonała do siebie 6,4 proc. głosujących. Zgodnie z obliczeniami pracowni Ipsos, jeśli wyniki sondażu late poll potwierdzą się, Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie 239 mandatów w Sejmie, Koalicja Obywatelska będzie miała 131 posłów, komitet SLD – 46 mandatów, PSL – 30 mandatów, a Konfederacja – 13 mandatów.

Wybory parlamentarne 2019 – na czym polega late poll?

Sondaż late poll jest przeprowadzany już po zakończeniu głosowania. Ankieterzy po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21 odwiedzają losowo wybrane obwodowe komisje wyborcze, gdzie zbierają informacje na temat cząstkowych wyników wyborów. Na ich podstawie ustalają możliwe wyniki głosowania oraz obliczają podział mandatów.

Wybory parlamentarne 2019 – wyniki exit poll

