NA ŻYWO: Wybory parlamentarne. Wyniki głosowania

W niedzielę 13 października Polacy poszli do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wyniki sondażu exit poll i late poll wskazują na zwycięstwo PiS, które może liczyć na samodzielną większość. Czekamy na pełne oficjalne wyniki wyborów. PKW od rana publikuje kolejne cząstkowe wyniki z obwodowych komisji wyborczych.