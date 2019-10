Niemiecka prasa krytycznie o polskiej opozycji. „Chaotyczna, nie posiada programu”

Przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w Polsce odnotowują zagraniczne media. Piszą o sondażowym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, a także analizują działania opozycji. Niemiecka prasa krytycznie ocenia konkurentów partii Jarosława Kaczyńskiego. „PiS jest dlatego tak silne, ponieważ opozycja jest chaotyczna, pozbawiona pewności siebie i nie posiada programu" – czytamy w „Spiegel-Online".

O opozycji pisze również „Die Welt”. Dziennikarze wspomnianego źródła prognozują, co może się wydarzyć w przyszłości na polskiej scenie politycznej. „Jeżeli opozycja zostanie zmarginalizowana, zasady praworządności zostaną unieważnione, dojdzie do szczucia przeciwko mniejszościom, a krytycy, tak jak po zwycięstwie w 2015 r., będą nazywani »wrogami narodu« czy »Polakami gorszego sortu« – to UE będzie miała do czynienia z państwem autorytarnym lub quasi-autorytarnym, i to nie na zewnątrz, jak w przypadku Turcji, lecz w swoim własnym gronie" – czytamy w artykule komentatora „Die Welt".

Światowe media o wynikach wyborów w Polsce

Amerykański „The Washington Post”

„Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, Jarosław Kaczyński, prezes PiS, przekazał w niedzielę, że będzie kontynuował misję wprowadzenia zmian w kraju. Niektórzy Polacy uważali wybory za kluczowe pod względem przyszłości demokracji w kraju” – czytamy.



Europejski wielojęzyczny kanał informacyjny Euronews

„Eksperci twierdzą, że łatwe zwycięstwo PiS umocni przesunięcie Polski w kierunku konserwatyzmu i pogłębi jej oddalenie od Unii Europejskiej” – piszą dziennikarze.



Brytyjski „Financial Times”

„Wynik jest zwieńczeniem czterech burzliwych lat w polskiej polityce. Prawo i Sprawiedliwość podporządkowało sędziów politykom (...) budząc obawy w kraju i w Brukseli (...), że Polska przechodzi w coraz bardziej nieliberalną formę demokracji” – czytamy.



Brytyjski „The Guardian”

„Komentatorzy zwracają uwagę na to, że takie »sondażowe wyniki« w Polsce okazywały się już w przeszłości niewiarygodne, a nawet niewielkie zmiany mogą mieć znaczący wpływ na rozkład mandatów w Sejmie” – czytamy. Dziennikarze zacytowali także słowa Grzegorza Schetyny, który stwierdził, że „nie będzie Budapesztu w Warszawie”.



Politico

Serwis pisze, że Prawo i Sprawiedliwość odniosła „łatwe zwycięstwo”. Wspomniano także o rekordowej frekwencji i dodano, że ostateczny wynik wyborów spodziewany jest we wtorek.



Arabska stacja Al-Dżazira

„Ogólna większość w niższej izbie parlamentu dałaby prawicowemu populistycznemu PiS silny mandat do kontynuowania kontrowersyjnych reform wymiaru sprawiedliwości, mediów, instytucji kulturalnych, bankowości i sektora energetycznego (...) Polska jest inna niż, gdy wchodziła do UE w 2004 roku. Bardziej przypomina Węgry i inne prawicowe kraje w Europie” – czytamy.



Niemiecka stacja Deutsche Welle

„Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszą partią od czasu upadku komunizmu, która zerwała z prostotą poprzednich rządów (...) i przekształciła gospodarkę w jedną z najbardziej dynamicznych w Europie. Jednak wielu Polaku podczas tego procesu zostało pominiętych, co spowodowało nierówności i niezadowolenie” – czytamy.

Wybory parlamentarne 2019 – cząstkowe wyniki

Po godzinie 6.00 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała kolejną porcję danych dotyczących wyborów do Sejmu – z 11575 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (42,22%):

PiS – 49,30 proc.

– 49,30 proc. Koalicja Obywatelska – 22,27 proc.

– 22,27 proc. Lewica – 10,88 proc.

– 10,88 proc. PSL – 9,75 proc.

– 9,75 proc. Konfederacja – 6,62 proc.

Tak rozkłada się poparcie w wyborach do Senatu po przeliczeniu danych z 11585 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (42,26%).

PiS – 49,41 proc.

– 49,41 proc. Koalicja Obywatelska – 29,81 proc.

– 29,81 proc. PSL – 5,49 proc.

– 5,49 proc. SLD – 2,38

