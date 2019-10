Wiceminister pisze o „zatrzymaniu dyktatu LGBT”. „Obroniliśmy Polskę”

„Obroniliśmy Polskę!” – napisał Adam Andruszkiewicz w mediach społecznościowych po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll IPSOS. W dalszej części wpisu opublikowanego na Twitterze wiceminister cyfryzacji zapowiedział, jakie działania będą kontynuowane. „Czas na kontynuację budowy silnego oraz bogatego Kraju! Dokończenie dekomunizacji! Zatrzymanie dyktatu LGBT! Wzrost płac i zachowanie polskiej waluty! Wielka Polska!” – napisał polityk.

Sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2019

W niedzielę 13 października o godzinie 21 największe stacje telewizyjne (TVP, TVN i Polsat) podały wyniki wyborów do parlamentu oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. Badanie już po raz siódmy przeprowadziła firma Ipsos, której ankieterzy zapytali wyborców wychodzących z 900 losowo wybranych lokali. Z opublikowanych danych wynika, że zwycięzcą wyborów do Sejmu zostało Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego głos oddało 43,6 proc. wyborców.

Według sondażowych danych na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Porozumienie PO, Nowoczesnej, Zielonych oraz Inicjatywy Polskiej poparło 27,4 proc. uprawnionych do głosowania. 11,9 proc. – taki wynik w wyborach do Sejmu sondaże dają Lewicy (SLD, Wiosna oraz partia Razem). Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, poselskie mandaty otrzymają także politycy Koalicji Polskiej (PSL i ruch Kukiz'15). Formacja zdobyła 9,6 proc. głosów i tym samym przekroczyła próg wyborczy. Dobry wynik odnotowała Konfederacja – 6,4 proc. głosów, co oznacza, że na chwilę obecną działacze ugrupowania zasiądą w poselskich ławach.

Wybory parlamentarne 2019 – cząstkowe wyniki

Po godzinie 6.00 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała kolejną porcję danych dotyczących wyborów do Sejmu – z 11575 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (42,22%):

PiS – 49,30 proc.

– 49,30 proc. Koalicja Obywatelska – 22,27 proc.

– 22,27 proc. Lewica – 10,88 proc.

– 10,88 proc. PSL – 9,75 proc.

– 9,75 proc. Konfederacja – 6,62 proc.

Tak rozkłada się poparcie w wyborach do Senatu po przeliczeniu danych z 11585 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (42,26%).