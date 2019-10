„Siła opozycji jest większa niż PiS-u”. Siemoniak wskazał kandydatów na prezydenta

Tomasz Siemoniak podziękował wyborcom, którzy skorzystali z czynnego prawa wyborczego. Zwrócił się także bezpośrednio do osób, które oddały głos na KO. – Chciałbym podziękować wyborcom Koalicji Obywatelskiej, którzy mimo nagonki, mimo ataku, mimo wielkiej machiny propagandowej PiS-u zdecydowali się na nas zagłosować. Według sondaży co czwarty wyborca na nas głosował. To jest coś bardzo ważnego – podkreślił Tomasz Siemoniak na antenie Radia Zet.

W dalszej części programu polityk zaznaczył, że „Grzegorz Schetyna wykonał ogromną pracę”. – Szkoda że jego projekt Koalicji Europejskiej, ten z wyborów do Parlamentu Europejskiego z powodu dystansu naszych partnerów, wystąpienia naszych partnerów z tego projektu nie przetrwał, bo dzisiaj widać, że siła opozycji w procentach przynajmniej tych sondażowych jest większa niż siła PiS-u i być może, gdybyśmy poszli razem, to Polska mogłaby inaczej wyglądać – analizował Tomasz Siemoniak. Były minister obrony narodowej zaznaczył, że jeżeli wyniki sondażowe się potwierdzą, ważne jest to by „opozycja parlamentarna współpracowała”. – Jej siła jest gwarancją tego, że będziemy powstrzymywać Polskę przed złym kursem – podkreślił.

Kandydaci opozycji w wyborach prezydenckich

Tomasz Siemoniak został również zapytany, kto będzie kandydatem opozycji na prezydenta. Początkowo odpowiedział, że jest „za wcześnie, żeby o tym mówić”, jednak w dalszej części programu Radia Zet wskazał kilku ewentualnych kandydatów. – Mamy na pewno bardzo mocne opcje (…). Myślę o Donaldzie Tusku, myślę o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Jeśli potwierdzi się jej wysoki wynik w Warszawie, to myślę, że jest naturalnym kandydatem na prezydenta. O Donaldzie Tusku mówiłem wcześniej, wszystko zależy od jego decyzji. Od lat jest w sondażach, od lat jest oczekiwanym przez Polaków kandydatem na prezydenta – analizował Tomasz Siemoniak. Polityk zaznaczył, że „kandydat wsparty przez całą opozycję ma wszelkie szanse wygrać wybory prezydenckie z prezydentem Andrzejem Dudą”.

