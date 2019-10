Sejm. Janusz Korwin-Mikke zostanie marszałkiem seniorem?

Po godzinie 9.00 PKW podała dane z 22696 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (82,79%). W przypadku wyborów do Sejmu rozkład poparcia wygląda następująco: PiS – 45,16 proc., Koalicja Obywatelska – 26,10 proc., Lewica – 12,10 proc., PSL – 8,81 proc., Konfederacja – 6,71 proc.

Janusz Korwin-Mikke marszałkiem seniorem?

Jak informuje „Rzeczpospolita”, według częściowych wyników z Warszawy Korwin-Mikke zdobył ponad połowę głosów oddanych na listę Konfederacji. „Przy dużej liczbie mandatów do uzyskania w stolicy sprawia to, że nie powinien mieć problemów z dostaniem się do Sejmu” – czytamy w wyjaśnieniu. Janusz Korwin-Mikke ma 76 lat i był „jedynką” na liście Konfederacji w stolicy. Jeżeli polityk dostanie się do Sejmu, będzie jednym z najstarszych posłów.

W poprzedniej kadencji najstarszymi posłami byli Andrzej Smirnow z PiS-u, Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO, a na trzecim miejscu pod względem wieku był Kornel Morawiecki. Marszałka seniora powołuje prezydent spośród grupy najstarszych posłów, ale nie musi być to faktycznie polityk, który ma najwięcej lat.

