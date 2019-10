Nie pasuje wam wynik wyborów? Na pocieszenie pozostają tylko memy

Wszystkich głosów jeszcze nie policzono, ale wątpliwości co do wysokiej wygranej PiS nie ma chyba już nikt. Co pozostało zwolennikom pozostałych partii? Jedynie memy.

W niedzielę 13 października Polacy poszli do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wyniki sondaży exit poll i late poll wskazują na zwycięstwo PiS, które może liczyć na samodzielną większość. Czekamy jeszcze na pełne oficjalne rezultaty wyborów. PKW od rana publikuje kolejne cząstkowe wyniki z obwodowych komisji wyborczych. Już teraz wiadomo jednak, kto będzie miał spodziewany wynik, kto osiągnie długo wyczekiwany sukces, a kto został przeszacowany czy musi pomyśleć o zmianie koncepcji. Dla wszystkich, którzy mają już dość napięcia związanego z wynikami wyborów mamy coś na rozluźnienie. Memy powinny choć trochę ulżyć też tym, którzy liczyli na lepszy wynik swojego ugrupowania. Czytaj także:

Sejm. Janusz Korwin-Mikke zostanie marszałkiem seniorem?Czytaj także:

Schetyna mówił, że nie będzie Budapesztu w Polsce. Nietrafione słowa lidera PO

Memy po wyborach parlamentarnych 2019 Galeria: