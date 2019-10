Twardoch po wyborach: Zasłużona klęska pajaców i niezasłużone zwycięstwo dziadów borowych

Powyborczy komentarz Szczepana Twardocha właściwie całkowicie dotyczył jednej, wspomnianej powyżej kwestii. „Słuchajcie, może z okazji zasłużonej klęski pajaców i niezasłużonego zwycięstwa dziadów borowych ktoś zechciałby podzielić się w mediach społecznościowych błyskotliwą analizą zwycięstwa tego przyczyn, obejmującą opinie o rozdawnictwie, kupowaniu głosów za 500+, niskim poziomie oświaty i czytelnictwa, chłopach pańszczyźnianych, oraz koniecznie oburzenie na lud głosujący zgodnie ze swoim materialnym interesem (w demokracji! skandal!) nie zaś zgodnie z Wartościami Wyższymi?” – pisał na swoim koncie na Facebooku.

„No kto? Bardzo proszę. Żadnej jeszcze nie czytałem. Bardzo brakuje takich głosów. Kiedy głosujący na PiS dowiedzą się, jak bardzo nimi gardzicie, to na pewno zrobi im się tak głupio, że następnym razem to nawet na Schetynę zagłosują, byle zasłużyć na wasz podziw” – ironizował dalej. Sądząc po liczbie ponad tysiąca reakcji i 116 udostępnień w zaledwie godzinę, pisarz ze Śląska nie jest osamotniony w swoim poglądzie.

Wybory parlamentarne 2019

W niedzielę 13 października Polacy poszli do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wyniki sondażu exit poll i late poll wskazują na zwycięstwo PiS, które może liczyć na samodzielną większość. Czekamy na pełne oficjalne wyniki wyborów. PKW od rana publikuje kolejne cząstkowe wyniki z obwodowych komisji wyborczych.

Wyniki z 24 881 obwodowych komisji wyborczych z 27415 (90,76 proc.):

PiS – 44,57 proc.

Koalicja Obywatelska – 26,65 proc.

SLD – 12,27 proc.

PSL – 8,63

Konfederacja – 6,76 proc.

