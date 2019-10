Kto zostanie premierem, jeżeli PiS będzie tworzył rząd? Dworczyk komentuje

W Programie III Polskiego Radia Michał Dworczyk został zapytany, czy jeżeli wyniki sondażowe się potwierdzą, to premierem pozostanie Mateusz Morawiecki. – Wszystko wskazuje na to, że PiS będzie tworzyło rząd, więc myślę, że Mateusz Morawiecki będzie kontynuował swoją misję. Jest to świetny prezes Rady Ministrów, który zarówno na forum międzynarodowym, jak i krajowym zrobił bardzo dużo dobrego dla Polski – powiedział szef kancelarii premiera. Polityk dodał, że w czasie kampanii wyborczej prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że Mateusz Morawiecki będzie kandydatem do objęcia omawianego stanowiska. – Zaczekajmy na wyniki i wtedy będziemy dyskutować na temat kształtu przyszłego rządu – dodał Dworczyk.

Wybory parlamentarne 2019 – cząstkowe wyniki

Po godzinie 10.00 Państwowa Komisja Wyborcza na zorganizowanej konferencji prasowej przedstawiła wyniki z 24 881 obwodowych komisji wyborczych z 27415 (90,76 proc.). Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje pozycję lidera (44,57 proc.), na kolejnych miejscach znalazły się Koalicja Obywatelska (26,65 proc.), SLD (12,27 proc.), PSL (8,63 proc.) oraz Konfederacja (6,76 proc.).

