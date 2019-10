KO straciła głosy przez niefortunnie zaprojektowane logo? Przykłady krążą w sieci

Na fotografiach zamieszczonych w sieci widzimy, że zamiast po lewej stronie, na niektórych kartach wyborczych zaznaczone są pozycje po prawej. Dotyczy to kart, w których wybierano przedstawicieli do Senatu. Po prawej stronie nie znajdowały się pola do zakreślenia, ale loga partii. Problem w tym, że jedno z nich było podobnego kształtu do tego, w którym oddawało się głos. Było to logo Koalicji Obywatelskiej.

Głosy oddane w taki sposób, czyli z pozostawionym pustym polem po lewej stronie, są nieważne. Koalicja Obywatelska musi więc pogodzić się z faktem, że będzie miała nieznacznie gorszy wynik, niż gdyby swoje logo zaprojektowała w inny sposób. Trudno szacować, jak wielki będzie to procent. Informacje pojawiające się w sieci mówią o pojedynczych przypadkach takich pomyłek. Po zsumowaniu jednak ich liczby z całego kraju może nam wyjść poważna suma.

Wybory parlamentarne 2019

W niedzielę 13 października Polacy poszli do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wyniki sondażu exit poll i late poll wskazują na zwycięstwo PiS, które może liczyć na samodzielną większość. Czekamy na pełne oficjalne wyniki wyborów. PKW od rana publikuje kolejne cząstkowe wyniki z obwodowych komisji wyborczych.

Wyniki z 24 881 obwodowych komisji wyborczych z 27415 (90,76 proc.):

PiS - 44,57 proc.

Koalicja Obywatelska - 26,65 proc.

SLD - 12,27 proc.

PSL - 8,63

Konfederacja - 6,76 proc.

