Korwin-Mikke próbował obrazić dziennikarza. Starcie w studio Polsat News

Janusz Korwin-Mikke miał pojawić się już w piątek w Polsat News, jednak w ostatniej chwili zastąpił go Robert Winnicki. Polityk dotarł do studia w niedzielę po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych i już na samym początku wyraził pretensje w stosunku do Bogdana Rymanowskiego. – To, co pan zrobił w piątek, to był skandal i poniżej wszelkich standardów dziennikarskich. Pan rozmawiał ze mną, jak nie było mnie w studio. Jak pan śmiał coś takiego robić? Rozmawiał pan z Robertem Winnickim, a nie ze mną. To jest skandal – mówił w kierunku gospodarza programu.

„Pijacy, pijawki”

Rymanowski odpowiedział, że prowadził „normalną rozmowę” z Robertem Winnickim i trudno, by nie był przygotowany na rozmowę z liderem partii KORWiN, skoro polityk odwołał wizytę dopiero 20 minut przed wejściem do studia. – Godzinę i 20 minut – ripostował Korwin-Mikke. – Jeżeli pan chce, możemy dywagować o tym, co się stało w piątek. Ale to już jest przeszłość. Czy możemy porozmawiać o tym, co będzie w przyszłości? – kontynuował dziennikarz.

Korwin-Mikke zachęcony do dalszej dyskusji zauważył, że Konfederacja dostała o pół miliona głosów więcej, niż w poprzednich wyborach. – Jak tak dalej pójdzie, to za cztery lata będziemy mieli większość. Wszyscy uważają, że im więcej w budżecie, tym lepiej. My uważamy, że im więcej w budżecie, tym gorzej, bo ludzie mają mniej pieniędzy – podkreślił.