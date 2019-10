Stanisław Gawłowski ma zarzuty korupcyjne. Zdobył mandat senatora

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki z wszystkich komisji w koszalińskim okręgu wyborczym (okręg nr 100). W wyborach startowało trzech kandydatów Krzysztof Berezowski (Komitet wyborczy Wyborców Niezależny – K. Berezowski), Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska) oraz Krzysztof Nieckarz (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość).

O zwycięstwie Gawłowskiego zdecydowało jedynie… 320 głosów. Wspomniany polityk otrzymał 44 956 głosów, Krzysztof Nieckarz – 44 636, z kolei – Krzysztof Berezowski – 43 933 głosów. Koalicja Obywatelska oficjalnie nie poparła Stanisława Gawłowskiego, ale jednocześnie nie wystawiła swojego kandydata w okręgu.

Zarzuty pod adresem Gawłowskiego

Na początku lipca do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko posłowi na Sejm RP Stanisławowi Gawłowskiemu i jego żonie Renacie L. – G członkom jego rodziny oraz innym osobom. Jak podawała wówczas Prokuratura Krajowa, materiały dotyczące polityka zostały wyłączone z postępowania dotyczącego tzw. afery melioracyjnej, w którym jest 42 podejrzanych. Dotyczący jej akt oskarżenia to ponad 1100 stron, dotyczących 32 osób, które oskarżane są łącznie o 94 zarzuty.

Stanisław Gawłowski oskarżony jest o to, że jako wiceminister środowiska w rządzie PO-PSL miał przyjąć jako łapówki co najmniej 733 tysiące złotych w postaci gotówki, nieruchomości w Chorwacji oraz dwóch zegarków o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą także nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych oraz ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej. Prokuratura oskarżyła posła również o pranie brudnych pieniędzy. Żona polityka usłyszała zarzuty prania brudnych pieniędzy.

