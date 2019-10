Andrzej Duda mówi o „spektakularnym wyniku” PiS. „Piękne święto demokracji”

– Bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy wzięli udział we wczorajszych wyborach parlamentarnych – powiedział Andrzej Duda na zorganizowanej w poniedziałek 14 października konferencji prasowej. – To było piękne święto demokracji. Pokazaliśmy, że demokracja w Polsce jest, zwłaszcza pokazaliśmy to za granicą. Zaprzeczyło to wszystkim twierdzeniom jakoby z demokracją w Polsce były jakieś problemy. Piękne święto, bardzo wysoka frekwencja – najwyższa od 30 lat, około 60 proc. Rzeczywiście to są świetne wiadomości – dodał.

Prezydent pogratulował wszystkim którzy zdobyli mandaty. Zaapelował także, żeby „debata odbywała się jak najbardziej zgodnie”. – Wiem, że polityczne spory są i będą, ale proszę żeby te polityczne spory były toczone na zasadach kultury, nie tylko politycznej, ale także kultury bycia, żeby to budowało, a nie burzyło – apelował Andrzej Duda. – Jest czego Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, gratulować. Jest to jednak absolutnie spektakularny wynik, takiego wyniku, przynajmniej wszystko na to wskazuje, jeszcze nie było – zaznaczył prezydent. – Dobrze, że wszystkie strony sceny politycznej są reprezentowane. Zwłaszcza, że jednak elektoratu, który jest zainteresowany głosowaniem na lewicę, ma światopogląd lewicowy, jest w Polsce sporo i dobrze, że ma on swoją reprezentację – dodał.

Czy Andrzej Duda będzie ubiegał się o reelekcję?

– Jestem jeszcze młodym człowiekiem. Na emeryturę się nie wybieram – powiedział Andrzej Duda, pytany czy wystartuje w wyborach prezydenckich, które zostaną przeprowadzone już w przyszłym roku.

Czytaj także:

Wyniki wyborów. Antoni Macierewicz z największym wynikiem w okręgu piotrkowskim