Marcin Meller zwrócił się do Grzegorza Schetyny. To nie spodoba się szefowi PO

Marcin Meller na początku swojego wpisu na Facebooku wspomniał o „oczywistej oczywistości”, która zapewne jak to w naszym kraju bywa, „się nie zadzieje” . „Grzegorz Schetyna powinien ustąpić. Dzisiaj. Jeśli ma odrobinę życzliwości dla Polski, demokracji i PO powinien podać się do dymisji. Natychmiast” – stwierdził dziennikarz. Dodał, że „wystarczy już zmarnowanych ostatnich czterech lat opozycji” . „Nie ma czasu na cwaniakowanie, kombinowanie, na czekanie do styczniowych wyborów w PO. Wszyscy to wiedzą, wszyscy to widzą. Zrób Grzegorzu Schetyno jedną konstruktywną rzecz. Odejdź " – podsumował.

Ile głosów uzyskał Grzegorz Schetyna?

Grzegorz Schetyna był tzw. jedynką na liście Koalicji Obywatelskiej. Lider PO uzyskał 66 859 głosów. Druga na liście Małgorzata Tracz uzyskała ich 28 676. Dobry wynik odnotował startujący z „trójki” Michał Jaros, na którego postawiło 30 196 wyborców. Bezkonkurencyjna we Wrocławiu okazała się startująca z listy PiS Mirosława Stachowiak-Różecka, która dostała 91 236 głosów. Drugi wynik wśród kandydatów tej frakcji miał Przemysław Czarnecki, na którego zagłosowało 19 413 osób.

Wyniki poszczególnych liderów list mają przełożenie na rezultaty ugrupowań. Wybory we Wrocławiu wygrał PiS, który uzyskał 34,67 proc. głosów. Za plecami ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,80 proc. Lewica odnotowała wynik 15,41 proc., a lider listy Krzysztof Śmiszek dostał 43 447 głosów.