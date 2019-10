Kaczyński wygłosił oświadczenie. „My prowadzimy politykę uczciwymi metodami”

– Odnieśliśmy ogromny sukces, 8 mln 52 tys. głosów to jest wynik bardzo wysoki. 235 posłów. Daliśmy sobie radę z taką grupą posłów w poprzedniej kadencji i damy i w tej. Notujemy stały postęp, jeśli chodzi o wzrost głosujących na PiS, począwszy od 2015 roku. Ten wzrost od 2005 roku jest 2,5-krotny. Polska polityka dzięki temu przesunęła się na nowy poziom – zaznaczył prezes PiS.

Zwrócił także uwagę na wyniki wyborów do Senatu. – Co prawda pokonaliśmy PO, ale nie mamy bezwzględnej większości w Senacie. Przede wszystkim wynika to z tego, że mamy jakieś reguły. Nasi polityczni przeciwnicy wysuwają polityków, którzy mają zarzuty karne i to nas kosztowało. Nie żałujemy tego, bo uważamy, że te zasady, które są dla nas ważne są istotniejsze, niż pewne mankamenty – stwierdził. – Senat nie jest w stanie zablokować ustaw, ale może przedłużyć proces legislacyjny i to jest coś, z czym się liczymy. Będziemy się starać o to, aby Senat był miejscem, gdzie wojna będzie ograniczona, albo jej wcale nie będzie. Kidawa-Błońska wzywa do pokoju, więc teraz to będzie sprawdzian – ocenił.

Prezes PiS zaznaczył, że dzień ogłoszenia wyników wyborów PiS uważa za „najlepszy w dziejach formacji” . – Nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy w stanie funkcjonować na tak wysokim poziomie. Dziś stoi przed nami zadanie, aby te obecne pułapy przekroczyć. Najważniejsze jest to, że jest legitymacja do kontynuowania polityki – stwierdził. – Wsparcie dla nas w poszczególnych województwach wzrosło nawet o 80 procent. Jest dobrze, a będzie lepiej, bo nasza polityka będzie kontynuowana i to poparcie dla naszej partii jeszcze wzrośnie – przekazał Kaczyński. – My prowadzimy politykę uczciwymi metodami – zakończył.

Wyniki wyborów parlamentarnych

W poniedziałek 14 października tuż o godzinie 18 Państwowa Komisja Wyborcza podała podczas konferencji prasowej ostateczne wyniki wyborów do Sejmu po podliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców- 27,40 proc. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica, którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc. Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców- 8,55 proc. Z danych PKW wynika, że poselskie mandaty trafią także do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów.

