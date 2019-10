„Te wybory były do wygrania”. Mucha mówi o rozliczeniu Schetyny za przebieg kampanii

– Moim zdaniem te wybory były do wygrania dla nas jako strony opozycyjnej. Mogliśmy to wygrać. I tylko to, że ta kampania była przeprowadzona w taki, a nie inny sposób, sprawiło, że niestety wygrane nie zostały – stwierdziła Joanna Mucha w programie „Tak jest” na antenie TVN 24.

Pytana o to, czy teraz zacznie się czas rozliczenia szefa partii stwierdziła, że „każda partia będzie w tej chwili prowadziła wewnętrzne rozmowy, w jaki sposób ocenić tę sytuację” . Wtedy prowadzący rozmowę Andrzej Morozowski dopytał, czy dobrze rozumie, że polityk rozpoczęła teraz proces rozliczania przewodniczącego PO z przebiegu kampanii wyborczej.

– Taki proces się już rozpoczął, taka dyskusja w PO trwa i jak najbardziej myślę, że w ciągu najbliższych dni i tygodni będziemy o tym rozmawiać – odpowiedziała Mucha. – Uważam, że jakiś proces weryfikacji musi nastąpić – dodała, nie chcąc jednocześnie powiedzieć, czy sama planuje start w wyborach na szefa swojej partii.

Wyniki wyborów

W poniedziałek 14 października Państwowa Komisja Wyborcza podała podczas konferencji prasowej ostateczne wyniki wyborów do Sejmu po podliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów - 43,59 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców- 27,40 proc. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica, którą poparło 2 319 946 głosujących - 12,56 proc. Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców- 8,55 proc. Z danych PKW wynika, że poselskie mandaty trafią także do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców - 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów.

