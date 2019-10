Janda o wynikach wyborów: Przerażająca jest demoralizacja i zmiany w głowach ludzi

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wyniki głosowania skomentowała Krystyna Janda. – Niepokoję się tym co będzie, tutaj nie ma mowy o żadnej demokracji. Jedna strona ma wszystkie media, całą władzę i wszystkie środki nacisku, a druga strona ma tylko siebie, wspomnienia i internet. Staram się odzywać i uczestniczyć w życiu społecznym, publicznym, ale to zostało bardzo ograniczone – stwierdziła aktorka dodając, że „nie ma wstępu do Telewizji Polskiej”.

Pytana o powody, dla których ponad 43 proc. głosujących poparło Prawo i Sprawiedliwość, Krystyna Janda przyznała, że nie jest w stanie tego zrozumieć. – Nie rozumiem tego. Życie w jakiejś małej dziurce, nie myślenie szerszą perspektywą, to są powody – tłumaczyła. Aktorka dodała również, że „Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło m. in. do upolitycznienia i upadku sądów, łamało konstytucję i osłabiało polską demokrację”. – To co się dzieje z prawem, to co się dzieje z sądami jest straszne. Druga sprawa, która jest nieuchwytna, ale przerażająca, to demoralizacja, zmiany w głowach ludzi, zmiany dopuszczające kłamstwo, niesprawiedliwość, łamanie prawa i zgadzanie się na to. Ludzie przechodzą do porządku dziennego nad bezczelnym kłamstwem. Ja na to patrzę z przerażeniem. To będzie miało wielkie konsekwencje – oceniła aktorka.

Wybory do Sejmu 2019 – oficjalne wyniki

W poniedziałek 14 października tuż o godzinie 18 Państwowa Komisja Wyborcza podała podczas konferencji prasowej ostateczne wyniki wyborów do Sejmu po podliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców- 27,40 proc. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica, którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc. Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSLoraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców- 8,55 proc. Z danych PKW wynika, że poselskie mandaty trafią także do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów.