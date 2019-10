Krystyna Pawłowicz namaściła „nową Pawłowicz”. Kto odebrał gratulacje?

W poniedziałek 14 października poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów do Sejmu. Zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które wprowadziło do izby niższej parlamentu 235 posłów. Wśród nich zabrakło jednej z najbarwniejszych postaci ostatnich dwóch kadencji – Krystyny Pawłowicz. Posłanka postanowiła już wcześniej pożegnać się z polityką i nie dała wyborcom szansy na oddanie na nią głosu.

Ci, którzy myśleli, że to koniec, mylili się jednak. Krystyna Pawłowicz zapowiedziała bowiem pojawienie się „nowej Pawłowicz” , której pogratulowała. O kogo chodzi? Wątpliwości zostały szybko rozwiane – pod wpisem polityk na Twitterze podziękowała Anna Maria Siarkowska.

Polityk, która w 2015 roku dostała się do Sejmu VIII kadencji z list Kukiz'15, w trakcie jej trwania przystąpiła do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i to z list PiS-u ubiegała się o mandat w Sejmie IX kadencji. Starania okazały się owocne – Siarkowska zdobyła mandat, uzyskując 7 313 głosów w okręgu siedleckim.