Rekordowa frekwencja to rekordowe subwencje. Do podziału niemal 70 mln złotych rocznie

Frekwencja na poziomie 61,74 proc. to rekord ostatnich 30 lat. Większe poparcie to dla wszystkich partii także większe wpływy z budżetu. „Rzeczpospolita” podaje, że w przypadku zwycięskiego PiS będzie to kwota 23,3 milionów złotych subwencji każdego roku. W poprzedniej kadencji PiS otrzymywało znacznie mniej, bo jedynie 18,5 mln złotych.

Druga Platforma Obywatelska w nowej kadencji będzie wspierana blisko 20 mln złotych. Jej 19,9 mln zostanie jednak nieco uszczuplone ze względu na start w wyborach razem z innymi ugrupowaniami, m.in. Nowoczesną i Partią Zieloni. Przed tymi wyborami PO mogła liczyć na 15,5 mln zł subwencji rocznie.

Sojusz Lewicy Demokratycznej, który wspólnie z Wiosną i Razem odnotował trzeci wynik, będzie otrzymywał z budżetu 11,4 mln zł. Wcześniej było to zaledwie 4,3 mln zł. Polskie Stronnictwo Ludowe dostanie 8,3 mln zł – to wzrost z 4,3 mln zł. Spore pieniądze otrzyma też Konfederacja, która wcześniej nie dostawała nawet złotówki z publicznej kasy. Partia Janusza Korwin-Mikkego na swoją działalność otrzyma 6,8 mln zł rocznie.

„Rz” zwraca uwagę na różnice pomiędzy obecnymi, a poprzednimi subwencjami. Teraz będzie to 69,7 mln zł – w 2015 roku było to 58,2 mln zł, a w 2011 roku 54,4 mln zł.