4 205 głosów wystarczyło, by zostać posłem. Przedstawiamy wyborcze ciekawostki w liczbach

1000 głosów ważnych oddano w...

Z kolei w gminie Zębowice uprawnione do głosowania były 2 923 osoby, wydano 1 023 karty. Po przejrzeniu kart okazało się, że liczba głosów ważnych to 1000. Frekwencja wyniosła zatem 34,96 proc.



PKW podaje szczegółowe dane dotyczące frekwencji

Najwyższa frekwencja w dużych miastach (powyżej 250 000 mieszkańców) została odnotowana w Warszawie. Wydano 1 074 004 karty do głosowania. W stolicy zagłosowało zatem 77,07 proc. uprawnionych.



Wyborcza matematyka

PiS zatem zdobyło 8 051 935 głosów, a wszystkie pozostałe ogólnopolskie komitety wyborcze – 10 215 777. Mimo to PiS uzyskał ponad połowę mandatów.



PiS ma większość w Sejmie

PKW podała ostateczne wyniki głosowania do Sejmu. Kształtują się następująco: PiS - 8 051 935 - 43,59 proc., KO - 5 060 355 - 27,40 proc., SLD - 2 319 946 - 12,56 proc., PSL - 1 578 523 głosy - 8,55 proc., Konfederacja - 1 256 953 - 6,81 proc.



Kto dostał najwięcej głosów?

Małgorzata Kidawa-Błońska zdobyła najwięcej głosów ze wszystkich ubiegających się o mandat poselski. Na startującą z list Koalicji Obywatelskiej z okręgu 19 (Warszawa) polityk zagłosowało 416 030 osób.



Rekordowa frekwencja

Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 61,74 proc. To najlepszy wynik od czasu wyborów w czerwcu 1989 roku. Z czynnego prawa wyborczego w niedzielę 13 października 2019 roku skorzystało 18 678 457 osób.

Czytaj także:

Andrzej Duda mówi o „spektakularnym wyniku” PiS. „Piękne święto demokracji”