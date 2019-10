18 posłów z Porozumienia w Sejmie. Gowin: Bez subwencji budżetowej, bez wsparcia mediów

Zjednoczona Prawica wprowadziła do Sejmu 235 posłów. Ilu polityków należy do Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia, a ilu do Solidarnej Polski?

W poniedziałek 14 października PKW podała oficjalne wyniki wyborów. Trzeba jednak przypomnieć, że w skład Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości wchodzą nie tylko politycy tej partii, ale także działacze Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i Porozumienia Jarosława Gowina. Spośród 235 mandatów – 200 trafi do polityków PiS, 17 – do Solidarnej Polski, a pozostałe 18 mandatów przypada na polityków Porozumienia. „Bez subwencji budżetowej, bez wsparcia mediów” „To już oficjalne dane: Porozumienie wprowadziło 18 posłów i 2 senatorów. Bez subwencji budżetowej, bez wsparcia mediów. Ciężką, bardzo ciężką 4-letnią pracą i przywiązaniem do konserwatywno-wolnorynkowych ideałów. Dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy nam zaufali!” – napisał Jarosław Gowin w mediach społecznościowych. Z Porozumienia do Sejmu dostali się następujący politycy: Jarosław Gowin, Jadwiga Emilewicz, Wojciech Maksymowicz, Magdalena Sroka, Iwona Michałek, Anna Dąbrowska-Banaszek, Andrzej Sośnierz, Kamil Bortniczuk, Grzegorz Piechowiak, Michał Cieślak, Mieczysław Baszko, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Stanisław Bukowiec, Andrzej Gut-Mostowy, Włodzimierz Tomaszewski, Jacek Żalek i Michał Wypij. Z kolei polityków Solidarnej Polski, którzy dostali się do Sejmu wskazał Dariusz Matecki. Są to: Zbigniew Ziobro, Michał Woś, Sebastian Kaleta, Michał Wójcik, Jan Kanthak, Mariusz Kałużny, Maria Kurowska, Piotr Uruski, Tadeusz Woźniak, Janusz Kowalski, Tadeusz Cymański, Marcin Warchoł, Ola Szczudło, Jacek Ozdoba, Dariusz Olszewski, Piotr Sak, Edward Siarka. Czytaj także:

