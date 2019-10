Wałęsa, Adamowicz, Bartoszewski. Krewni polityków dostali się do Sejmu

Krzysztof Truskolaski

Syn prezydenta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego. Startując z kręgu nr 24 (Białystok) uzyskał 37 273 głosy. O miejsce w Sejmie ubiegał się z listy Koalicji Obywatelskiej.



Przemysław Czarnecki

Syn europosła z PiS-u, Ryszarda Czarneckiego. Startując z listy PiS w okręgu nr 3 (Wrocław) otrzymał 19 413 głosów.



Aleksandra Gajewska

Wiceprzewodnicząca Rady Warszawy oraz starsza siostra Kingi Gajewskiej. Startując z ostatniego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Warszawie otrzymała 10 228 głosów.



Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska

Wdowa po Jerzym Szmajdzińskim. Startując z listy Lewicy w okręgu nr 1 (Legnica) uzyskała 41 480 głosów.



Władysław Teofil Bartoszewski

Syn Władysława Bartoszewskiego. Startując z listy PSL w okręgu nr 19 (Warszawa) uzyskał 30 405 głosów.



Piotr Adamowicz

Starszy brat Pawła Adamowicza. Startując z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 25 (Gdańsk) otrzymał 41 795 głosów.



Kacper Płażyński

Syn posła, senatora oraz byłego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej - Macieja Płażyńskiego, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Startując z listy PiS w okręgu nr 25 (Gdańsk) otrzymał 89 484 głosy, co dało mu najlepszy wynik wśród wszystkich kandydatów wspomnianego okręgu.



Jarosław Wałęsa

Syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Startując z okręgu nr 25 (Gdańsk) otrzymał 61 805 głosów, odnotowując tym samym najlepszy wynik wśród startujących z lity Koalicji Obywatelskiej we wspomnianym okręgu.

Wybory do Sejmu 2019 – oficjalne wyniki

W poniedziałek 14 października tuż o godzinie 18 Państwowa Komisja Wyborcza podała podczas konferencji prasowej ostateczne wyniki wyborów do Sejmu po podliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców- 27,40 proc. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica, którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc. Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców- 8,55 proc. Z danych PKW wynika, że poselskie mandaty trafią także do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów.

