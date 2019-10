Nowe twarze w Sejmie. Chorosińska, Jachira, Zimoch i wiele innych

W poniedziałek 14 października 2019 roku po godzinie 18.00 Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki głosowania do Sejmu:

PiS – 8 051 935 – 43,59 proc.

KO – 5 060 355 – 27,40 proc.

SLD – 2 319 946 – 12,56 proc.

PSL – 1 578 523 głosy – 8,55 proc.

Konfederacja – 1 256 953 – 6,81 proc.

Mandat poselski zdobyło wiele osób, które nigdy wcześniej nie zasiadały w sejmowych ławach. Przedstawiamy listę debiutantów:

Tomasz Zimoch

W wyborach parlamentarnych startował również Tomasz Zimoch. Nazwisko komentatora sportowego znajdowało się na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 9 (Łódź). Zdobył 47 648 głosów.



Włodzimierz Czarzasty

Po raz pierwszy w sejmowych ławach zasiądzie także Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący SLD zdobył 31 244 głosów w wyborach parlamentarnych. Startował z listy KW SLD z okręgu nr 32 (Katowice). Otrzymał 31 244.



Barbara Nowacka

Barbara Nowacka startowała z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu 26 (Słupsk). Zdobyła 88 833 głosy. Do Sejmu próbowała się dostać również w 2015 roku. W wyborach parlamentarnych była liderką koalicji wyborczej Zjednoczona Lewica i kandydatką do Sejmu w okręgu warszawskim. Zdobyła wówczas ponad 75 tys. głosów, jednak nie otrzymała mandatu, ponieważ ZL nie przekroczyła progu wyborczego.



Adrian Zandberg

Adrian Zandberg startował z KW SLD z okręgu 19 (Warszawa). Zdobył 140 898 głosów.



Kacper Płażyński

O poselski mandat z list KW Prawa i Sprawiedliwości ubiegał się również Kacper Płażyński. Otrzymał 89 384 głosy. W przeszłości polityk startował w wyborach prezydenckich w Gdańsku. Przegrał z Pawłem Adamowiczem.



Klaudia Jachira

O Klaudii Jachirze stało się głośno w ostatnich tygodniach kampanii wyborczej. Jej kandydatura wywoływała kontrowersje. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej została sfotografowana w pobliżu Sejmu przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie wraz z innymi kobietami trzymającymi transparent „Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege”. W tle widać kanoniczny napis: „Bóg Honor Ojczyzna”. Klaudia Jachira dostała się do Sejmu. Zagłosowało na nią 6 434 osoby.



Grzegorz Braun

Grzegorz Braun startował w wyborach parlamentarnych z listy Konfederacji z okręgu nr 23 (Rzeszów). Zagłosowało na niego 31 148 wyborców.



Krzysztof Śmiszek

Krzysztof Śmiszek kandydował z Komitetu Wyborczego SLD z okręgu numer 3 (Wrocław). Zdobył 43 447 głosów.



Iwona Hartwich

Iwona Hartwich startowała z listy Koalicji Obywatelskiej z okręgu nr 5 (Toruń). Zdobyła 10 865 głosów. Hartwich była jedną z liderek protestu w Sejmie, który prowadzili rodzice osób niepełnosprawnych.



Dominika Chorosińska

Dominika Chorosińska w wyborach parlamentarnych startowała z listy PiS z okręgu nr 20 (Warszawa). Zdobyła 9 596 głosów i uzyskała mandat poselski. W wyborach samorządowych w 2018 roku wystartowała z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uzyskując mandat. W wyborach do PE w 2019 roku kandydowała bezskutecznie z listy PiS w okręgu warszawskim.Czytaj także:

