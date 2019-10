Janusz Korwin-Mikke marszałkiem seniorem? „Najprawdopodobniej nim nie zostanę”

Czy Janusz Korwin-Mikke zostanie marszałkiem seniorem? To pytanie, z racji na wiek lidera partii KORWiN, który predestynuje go do pełnienia tej funkcji, zadaje sobie wiele osób. Jak swoje szanse ocenia polityk?

Janusz Korwin-Mikke, który startował z list Konfederacji w Warszawie, zdobył mandat poselski, zyskując poparcie 60 385 wyborców. Tym samym 77-letni polityk, który powrócił do Sejmu po 16 latach (był posłem I kadencji w latach 1991–1993 - red.), jest jednym z najstarszych wybranych posłów. Zgodnie z tradycją, z grona najstarszych członków izby niższej parlamentu prezydent wybiera marszałka seniora, który otwiera pierwsze posiedzenie Sejmu. Jak Janusz Korwin-Mikke ocenia swoje szanse na przyznanie mu tego tytułu? – Najprawdopodobniej nim nie zostanę (marszałkiem seniorem - red.), ponieważ okazało się, że to nie jest automat, jak jest w normalnym państwie, tylko tutaj pan prezydent sobie wybiera, kto jest właściwy – stwierdził szef partii KORWiN w czacie na Facebooku. O to, czy Janusz Korwin-Mikke może zostać marszałkiem seniorem, pytany był europoseł PiS Joachim Brudziński. – Byłoby niewątpliwie wesoło– stwierdził w rozmowie w RMF FM szef kampanii PiS-u.