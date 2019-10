Wybory parlamentarne 2019. Lista posłów SLD, Razem i Wiosny

W poniedziałek 14 października Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne wyniki wyborów do Sejmu. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc., 235 mandatów). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców – 27,40 proc, co daje 134 mandaty. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica (KW SLD), którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc., co przełożyło się na 49 mandatów.

Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców- 8,55 proc. Ludowcy wprowadzą 30 posłów. 11 mandatów trafi do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów. Jeden mandat przypadł mniejszości niemieckiej.

KW SLD (49 posłów)



Nazwisko i imiona Okręg Liczba głosów 1 SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena Nr 1 [Legnica] 41 480 2 OBAZ Robert Marcin Nr 1 [Legnica] 4 205 3 DYDUCH Marek Nr 2 [Wałbrzych] 14 451 4 ŚMISZEK Krzysztof Jan Nr 3 [Wrocław] 43 447 5 DZIEMIANOWICZ-BĄK Agnieszka Ewa Nr 3 [Wrocław] 14 257 6 GAWKOWSKI Krzysztof Kamil Nr 4 [Bydgoszcz] 30 859 7 SZOPIŃSKI Jan Józef Nr 4 [Bydgoszcz] 11 821 8 KWIATKOWSKI Robert Artur Nr 5 [Toruń] 13 940 9 SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela Nr 5 [Toruń] 26 092 10 CZERNIAK Jacek Andrzej Nr 6 [Lublin] 17 720 11 PAWŁOWSKA Monika Jolanta Nr 7 [Chełm] 12 916 12 KUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka Nr 8 [Zielona Góra] 30 581 13 WONTOR Bogusław Tadeusz Nr 8 [Zielona Góra] 18 950 14 TRELA Tomasz Dominik Nr 9 [Łódź] 40 811 15 GILL-PIĄTEK Hanna Beata Nr 9 [Łódź] 14 422 16 SOWIŃSKA Anita Katarzyna Nr 10 [Piotrków Trybunalski] 13 023 17 MATYSIAK Paulina Nr 11 [Sieradz] 16 757 18 GDULA Maciej Roman Nr 13 [Kraków] 35 279 19 GOSEK-POPIOŁEK Daria Iwona Nr 13 [Kraków] 17 488 20 IWANIAK Arkadiusz Nr 16 [Płock] 15 098 21 ZANDBERG Adrian Tadeusz Nr 19 [Warszawa] 140 898 22 ŻUKOWSKA Anna Maria Nr 19 [Warszawa] 18 864 23 BIEJAT Magdalena Agnieszka Nr 19 [Warszawa] 19 501 24 ROZENEK Andrzej Tadeusz Nr 20 [Warszawa] 38 495 25 ZAWISZA Marcelina Monika Nr 21 [Opole] 19 206 26 BUŻ Wiesław Nr 23 [Rzeszów] 15 605 27 KRUTUL Paweł Nr 24 [Białystok] 13 455 28 MACIEJEWSKA Beata Monika Nr 25 [Gdańsk] 23 319 29 SENYSZYN Joanna Nr 26 [Słupsk] 36 405 30 RUTKA Marek Andrzej Nr 26 [Słupsk] 7 929 31 KOPERSKI Przemysław Adam Nr 27 [Bielsko-Biała] 22 055 32 WOLSKI Zdzisław Nr 28 [Częstochowa] 18 527 33 NOWICKA Wanda Hanna Nr 29 [Katowice] 25 767 34 KOPIEC Maciej Kamil Nr 30 [Bielsko-Biała] 14 973 35 KONIECZNY Maciej Nr 31 [Katowice] 22 262 36 CZARZASTY Włodzimierz Nr 32 [Katowice] 31 244 37 ADAMCZYK Rafał Jan Nr 32 [Katowice] 12 148 38 SZEJNA Andrzej Jan Nr 33 [Kielce] 24 337 39 FALEJ Monika Walentyna Nr 34 [Elbląg] 11 093 40 KULASEK Marcin Robert Nr 35 [Olsztyn] 20 453 41 SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej Nr 36 [Kalisz] 23 799 42 PAWLICZAK Karolina Monika Nr 36 [Kalisz] 14 209 43 TOMASZEWSKI Tadeusz Nr 37 [Konin] 17 515 44 AJCHLER Romuald Kazimierz Nr 38 [Piła] 14 438 45 UEBERHAN Katarzyna Nr 39 [Poznań] 33 373 46 KRETKOWSKA Katarzyna Maria Nr 39 [Poznań] 16 061 47 PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara Nr 40 [Koszalin] 15 300 48 WIECZOREK Dariusz Krzysztof Nr 41 [Szczecin] 24 924 49 KOTULA Katarzyna Agata Nr 41 [Szczecin] 7 557





