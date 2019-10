Najmłodsi posłowie w Sejmie. Jest dwóch 26-latków

1. Robert Gontarz

Najmłodszy wśród posłów urodził się 2 lipca 1993 roku. Startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 34 (Elbląg) otrzymał 7702 głosy.



2. Mateusz Bochenek

Urodził się 12 marca 1993 roku. Startował z listy Koalicji Obywatelskiej z okręgu nr 32 obejmującym Katowice. Wybrało go 15 421 wyborców.



3. Anna Gembicka

Urodziła się 7 listopada 1991 roku. Startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 5 (Toruń) otrzymała 15 305 głosów.



4. Jacek Ozdoba

Urodzony 22 września 1991 roku Ozdoba startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ubiegając się o miejsce w Sejmie z okręgu nr 16 (Płock) dostał 17 873 głosy.



5. Jan Kanthak

Urodził się w 1991 roku. Startował z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 6 obejmującym Lubelszczyznę. Otrzymał 12 803 głosy.



6. Michał Woś

Urodził się 8 lutego 1991 roku. Startując z okręgu nr 30 (Bielsko-Biała) otrzymał 37 763 głosy. Jego nazwisko znalazło się na liście Prawa i Sprawiedliwości.



7. Jakub Kulesza

Urodził się 12 listopada 1990 roku. Jako przedstawiciel Konfederacji walczył o mandat z okręgu nr 6 (Lublin). Otrzymał 24 406 głosów.



8. Krzysztof Truskolaski

Urodził się 25 lipca 1990 roku. O miejsce w Sejmie ubiegał się z listy Koalicji Obywatelskiej w Białymstoku. Zagłosowało na niego 37 273 osób.



9. Kinga Gajewska

Urodziła się 22 lipca 1990 roku. Startując z listy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie (okręg nr 20) uzyskała 35 912 głosów.



10. Maciej Kopiec

Urodził się 12 lipca 1990 roku. Startował z listy Lewicy w okręgu nr 30 (Bielsko-Biała). Otrzymał 14 973 głosy.

Wybory do Sejmu 2019 – oficjalne wyniki

W poniedziałek 14 października tuż o godzinie 18 Państwowa Komisja Wyborcza podała podczas konferencji prasowej ostateczne wyniki wyborów do Sejmu po podliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców- 27,40 proc. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica, którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc. Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców- 8,55 proc. Z danych PKW wynika, że poselskie mandaty trafią także do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów.

