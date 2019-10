Internauta zapytał o nagie zdjęcia posłanki Lewicy. Na ripostę Biedronia nie trzeba było długo czekać

Robert Biedroń zamieścił na swoim profilu na Facebooku nagranie, w którym podsumował wyniki wyborów do parlamentu. – Straciłem całkowicie głos, wczoraj ze szczęścia raz płakałem, raz się śmiałem byłem tak bardzo rozemocjonowany. Wprowadziliśmy do parlamentu aż 20 wiosennych jaskółek – 19 do Sejmu i jedną do Senatu. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak wiele wspaniałych osób będzie mogło mówić w parlamencie o kwestiach, które do tej pory były pomijane albo politycy bali się poruszać – mówił lider Wiosny. Robert Biedroń przyznał, że gdyby ktoś kilka lat temu powiedział mu, że będzie mógł uczestniczyć w tak fantastycznym projekcie jak Wiosna, to chyba by nie uwierzył. – Wszystko co się dzieje wokół mnie od wielu lat zaczynam wierzyć, że jeśli człowiek ma marzenie, to uda się je spełnić. Jestem zwykłym chłopakiem z Krosna, wychowałem się w trudnej rodzinie, nie miałem łatwo, a dzisiaj wprowadzam drużynę Lewicy do polskiego parlamentu. Dziękuję za każdy głos wsparcia – powiedział Robert Biedroń dodając, że „wierzy w to, że inna Polska jest możliwa”.

Pod nagraniem polityka jeden z internautów poprosił go, aby wypowiedział się na temat nagich zdjęć jednej z posłanek Lewicy, które rzekomo miały się pojawić na portalu erotycznym. Na ripostę Roberta Biedronia nie trzeba było długo czekać. „Nie widziałem, ale domyślam się, że są fajne. Proszę nacieszyć oko! Nagie ciało jest piękne!” – odparł europoseł.