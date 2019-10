To wszyscy niezależni senatorowie. Bliżej im do PiS czy do opozycji?

Wadim Tyszkiewicz

Polski samorządowiec, w latach 2002-2019 prezydent Nowej Soli, senator X kadencji. W 2015 roku zaangażował się w działalność ruchu Nowoczesna Ryszarda Petru. W lipcu tego samego roku został wiceprezesem stowarzyszenia, a w marcu 2016 ogłosił wstąpienie do partii i został członkiem zarządu krajowego. W 2018 roku ponownie wybrano go prezydentem Nowej Soli. W tegorocznych wyborach startował do Senatu z ramienia KWW Wadim Tyszkiewicz w okręgu nr 22. Otrzymał 63 675 głosów, uzyskując mandat senatora. W związku z wyborem wygasł jego mandat prezydenta Nowej Soli.



Stanisław Gawłowski

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, senator X kadencji, od 2007 do 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a później przystąpił do Platformy Obywatelskiej. W wyborach w 2005 roku wybrano go na posła V kadencji w okręgu koszalińskim. W wyborach w 2007 roku po raz drugi uzyskał mandat poselski. W tym samym roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W 2015 roku Ewa Kopacz poinformowała, że przyjęła jego dymisję ze stanowiska wiceministra. W tym samym roku został ponownie wybrany do Sejmu i objął stanowisko przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W 2016 roku został p.o. sekretarza generalnego PO, a od grudnia 2017 roku był sekretarzem generalnym partii. Na początku lipca 2019 roku do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko posłowi na Sejm RP Stanisławowi Gawłowskiemu i jego żonie Renacie L. – G członkom jego rodziny oraz innym osobom. Jak podawała wówczas Prokuratura Krajowa, materiały dotyczące polityka zostały wyłączone z postępowania dotyczącego tzw. afery melioracyjnej, w którym jest 42 podejrzanych. Dotyczący jej akt oskarżenia to ponad 1100 stron, dotyczących 32 osób, które oskarżane są łącznie o 94 zarzuty. Stanisław Gawłowski oskarżony jest o to, że jako wiceminister środowiska w rządzie PO-PSL miał przyjąć jako łapówki co najmniej 733 tysiące złotych w postaci gotówki, nieruchomości w Chorwacji oraz dwóch zegarków o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą także nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych oraz ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej. Prokuratura oskarżyła posła również o pranie brudnych pieniędzy. Żona polityka usłyszała zarzuty prania brudnych pieniędzy.



Lidia Staroń

Posłanka na Sejm RP V, VI i VII kadencji, senator IX i X kadencji Senatu RP. W 2005 roku Platforma Obywatelska zaproponowała Staroń kandydowanie do Sejmu. Lider PO Donald Tusk mówił wówczas: "Wiecie, kiedy jestem dumny? Kiedy widzę Panią Lidię Staroń. (..) Samotna dzielna w boju kobieta, która wpierw sama, a potem z grupą przyjaciół pokazała, że jest w stanie wygrać z państwem nieprzyjaznym obywatelowi". Startując z drugiego miejsca w Olsztynie Staroń otrzymała 12188 głosów i zdobyła mandat poselski. W wyborach parlamentarnych w 2007 skutecznie ubiegała się o reelekcję z list PO. Podobnie było w wyborach w 2011 roku. W sierpniu 2015 roku wystąpiła z PO, zostając politykiem bezpartyjnym. W 2015 roku uzyskała mandat senatorski IX kadencji, startując z własnego komitetu „Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi”. W wyborach 2019 roku z powodzeniem ubiegała się o senacką reelekcję z wynikiem 106 035 głosów. Polityk zaznacza, że nie jest senatorem ani PiS ani opozycji. - Będę rozmawiała ze wszystkimi, żeby pomóc ludziom, żeby były dobre przepisy, dobre prawo - mówiła w RMF FM.



Krzysztof Kwiatkowski

Od 2007 senator VII kadencji, od 2009 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska. W latach 2013-2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli. Rezygnację z funkcji prezesa NIK złożył na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek w związku z zamiarem startu w wyborach parlamentarnych. W wyborach z ramienia KWW Krzysztofa Kwiatkowskiego został wybrany na senatora z okręgu nr 24. Zdobył 79 348 głosów.