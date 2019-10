Andrzej Sośnierz i jego syn Dobromir razem w Sejmie. W innych barwach politycznych

Andrzej Sośnierz startował do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości i był reprezentantem Porozumienia Jarosława Gowina. Uzyskał 6 061 głosów. Był już posłem na Sejm V, VI i VIII kadencji. W latach 2006-2007 był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2005 roku został wykluczony z Platformy Obywatelskiej za krytykę stanowiska kierownictwa partii ws. możliwości powstania koalicji POPiS. Później pozostawał bezpartyjny. Od stycznia 2006 roku należał do klubu parlamentarnego PiS. W 2010 wystąpił z klubu PiS i przeszedł do KP Polska Jest Najważniejsza. W 2011 nie uzyskał reelekcji w wyborach. Później podjął współpracę z Polską Razem. W 2015 roku ponownie wybrano go do Sejmu z listy PiS jako przedstawiciel Polski Razem.

Dobromir Sośnierz startował w wyborach parlamentarnych z listy Konfederacji i uzyskał wynik trzykrotnie lepszy od ojca. Zagłosowało na niego 22 191 wyborców. Dobromir Sośnierz jest z wykształcenia teologiem. W latach 2018-2019 był posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Już w 1990 roku związał się z Unią Polityki Realnej, a od 1994 roku był jej członkiem. Kandydował bezskutecznie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku z listy Kongresu Nowej Prawicy w okręgu śląskim. Później przystąpił do partii KORWiN. W związku z tym, że Janusz Korwin-Mikke zrezygnował z mandatu, Sośnierz objął mandat posła do PE VIII kadencji.

