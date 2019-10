Spięcie na linii Nitras – Sawicki. „Sławek, rozliczaj siebie i KO”

W „Popołudniowej rozmowie RMF FM” dziennikarz Marcin Zaborski przypomniał słowa Grzegorza Schetyny sprzed kilku miesięcy. Lider PO w lipcu mówił o celu Koalicji Obywatelskiej na wybory sejmowe. – Ja, jako szef PO i osoba, która współtworzyła i współtworzy Koalicję Obywatelską – moim celem jest 40-45 proc. w tych wyborach i jestem przekonany, że mamy ogromną szansę żeby to zrobić – stwierdził wówczas Schetyna. Ostateczny wynik KO to 27,40 proc.

Sławomir Nitras stwierdził, że „Schetyna był obrońcą Koalicji Europejskiej". – Był obrońcą tego, że powinniśmy iść razem. Chciałbym dzisiaj zapytać wszystkich tych mądralińskich w maju – na przykład pana Sawickiego, którzy mówili, że najlepszą formułą pójścia do wyborów, jest pójść 3 osobnymi blokami – powiedział Sławomir Nitras na antenie RMF FM. – Największe pretensje mam do Marka Sawickiego. Uważam, że to on od początku robił wszystko, żeby ta formuła się nie udała – dodał. – Przegraliśmy wybory o pięć mandatów. A mogliśmy wygrać. Wystarczyło iść w szerszej formule – podsumował Sławomir Nitras na antenie RMF FM.

Marek Sawicki odpowiedział politykowi, zamieszczając wpis w mediach społecznościowych. „Sławek rozliczaj siebie i KO, PSL wynik podwoiło, wy podzieliliście na dwa” – napisał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego na Twitterze.

Wybory parlamentarne 2019 – oficjalne wyniki

W poniedziałek 14 października tuż o godzinie 18 Państwowa Komisja Wyborcza podała podczas konferencji prasowej ostateczne wyniki wyborów do Sejmu po podliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców- 27,40 proc. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica, którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc. Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców- 8,55 proc. Z danych PKW wynika, że poselskie mandaty trafią także do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów.

