To koniec przywództwa Grzegorza Schetyny? Pitera i Zdrojewski nie szczędzą słów krytyki

Po wyborach zazwyczaj przychodzi czas na analizy dotyczące przebiegu kampanii, personalnych wyników poszczególnych kandydatów, a także ewentualnych zmian liderów partii. Kadencja Grzegorza Schetyny jako lidera PO kończy się w styczniu. – Jeżeli nie straci (Grzegorz Schetyna – red.) władzy w partii, zapewniam, że w klubie będzie rozłam – powiedziała Julia Pitera w programie Polsat News „Polityka na ostro”. – Bardzo wątpię, bardzo bym się dziwiła, gdyby posłowie wytrzymywali to, co się w tej partii dzieje: to jak wyglądały kluby w zeszłej kadencji, przecież posłowie o tym opowiadali, co się działo. Jeżeli to posłowie wytrzymają cztery lata bez zmian, to ja zastanawiam się, w jaki sposób będą chcieli wygrać wybory, a gdyby to jakimś cudem się udało, co w tej konfiguracji jest po prostu niemożliwe, w jaki sposób chcieliby rządzić państwem – dodała polityk PO.

„Człowiek, który przegrywał, chce uczyć ludzi, którzy wygrywali?”

Michał Kamiński (PSL-UED) stwierdził, że nie można pozwolić „Grzegorzowi Schetynie popsuć zwycięstwa opozycji do Senatu”. Polityk mówił także o indywidualnym wyniku lidera PO w wyborach parlamentarnych. – I ten człowiek, mając na swoim koncie kolejną porażkę, ośmiela się przychodzić do senatorów opozycji, z których każdy w 51 okręgach wyborczych wygrał z PiS-em, czasem w tak trudnych okręgach jak mój, gdzie było go trzeba odbijać PiS-owi, ten człowiek ośmiela się nam mówić co mamy robić? Człowiek, który przegrywał, chce uczyć ludzi, którzy wygrywali? Nie – analizował na antenie Polsat News.

W podobnym tonie wypowiedział się Bogdan Zdrojewski w rozmowie z Jackiem Harłukowiczem. – Grzegorz Schetyna jako szef partii jest odpowiedzialny za te decyzje, które przełożyły się na naszą kolejną porażkę. W wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego nie mieliśmy prawa przegrać. A w ostatnią niedzielę przegraliśmy jako jedyni. Lifting już Platformie nic nie da – powiedział Zdrojewski. Słowa polityka cytuje wyborcza.pl.

