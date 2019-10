Do Sądu Najwyższego wpłynęło 112 protestów wyborczych. Kiedy odbędą się posiedzenia?

– Do Sądu Najwyższego wpłynęło dotychczas 112 protestów wyborczych. Pierwsze posiedzenia mamy w przyszłym tygodniu, we wtorek, środę i czwartek. Niewykluczone, że składy wyznaczą też w innych dniach terminy rozpoznawania protestów – przekazał Krzysztof Michałowski z biura prasowego Sądu Najwyższego. Wyjaśnił, że „najpóźniej w 90 dniu od dnia wyborów Sąd Najwyższy musi podjąć uchwałę w przedmiocie ważności wyborów” .

Jak poinformował Michałowski, do tej pory wpłynęło tylko jedno stanowisko Komisji Wyborczej co do tych protestów, które – jak mówił – „budzą największe zainteresowanie” . – Jest to okręg wyborczy nr 75 z siedzibą w Katowicach i PKW wniosła o pozostawienie tego protestu bez dalszego biegu. Jak czytam w opinii: „zdaniem PKW podnoszący protest nie przedstawił żadnych dowodów ani nawet nie uprawdopodobnił, że doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości podczas ustalania wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym numer 75” . To jest argumentacja PKW – tłumaczył Michałowski.

Jak wyjaśnił, stanowisko przedstawione przez organy, do których zwraca się Sąd Najwyższy, nie jest dla niego wiążące. – Jest to tylko materiał posiłkowy, którym SN może się kierować przy wydawaniu opinii i po spłynięciu wszystkich stanowisk sąd zbierze się na posiedzeniu, wtedy będzie rozważał jaka będzie opinia odnośnie każdego z protestów – dodał.

Czytaj także:

Wpłynął wniosek o anulowanie głosów oddanych na SLD. „Bronią dokonań Armii Czerwonej”