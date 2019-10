Nagrano ich, gdy robili „egzekucję” podobizny posła PO. Dwóch braci zatrzymanych

Zatrzymani to bracia – 25 i 31-latek z Kielc. Wszystko wskazuje na to, że do zdarzenia doszło, kiedy bracia wraz z kolegami wracali z meczu piłkarskiego. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

– Jedna z kamer monitoringu zarejestrowała trzech mężczyzn, którzy zdemontowali baner wyborczy. Policjanci mając rysopis zaczęli analizować monitoring miejski, była to skrupulatna praca. Tym tropem doszli do ustalenia rysopisu dwóch mężczyzn, 31-latka oraz 25-latka – powiedział asp. Artur Majchrzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Gierada: Została przekroczona granica

Pochodzący z Kielc Artur Gierada od 2007 roku zasiada w Sejmie. Również podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych powalczy o mandat, startując z listy Koalicji Obywatelskiej. Podczas zorganizowanej w sobotę konferencji prasowej poinformował, że za sprawą jednego z lokalnych portali internetowych dowiedział się o tym, że baner z fotografią w kształcie jego postaci wisi na drzewie w parku. Ktoś obwiązał taśmą nogi postaci oraz przywiązał ją do gałęzi. – Dzisiaj została przekroczona kolejna granica. Dzisiaj również się zastanawiam, czemu tak się dzieje – i mogę powiedzieć, że jest to zrobione przez masę płynącego hejtu i szerzenia nienawiści, które wychodzą z jednej opcji politycznej, często niestety rozpropagowywane przez telewizję publiczną, co mówię z dużą przykrością – mówił Gierada na konferencji prasowej.