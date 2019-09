Najnowszy sondaż: Rośnie poparcie dla PiS, Lewica w Sejmie

Gdyby wybory odbyły się już w najbliższą niedzielę, zakończyłyby się zdecydowanym zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na głosy 44,5 proc. wyborców. To spora poprawa notowań w stosunku do ostatniego badania, kiedy to PiS miało o 3,2 pkt proc. mniejszy wynik.

Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska. Na formację, której trzonem jest Platforma Obywatelska, chce głosować 23,9 proc. badanych, o 1,1 pkt proc. mniej niż przy poprzednim badaniu. Podium zamyka Lewica, która przekonała do siebie 14,1 proc. respondentów (wzrost o 0,8 pkt proc.). Stawkę zamyka PSL-Koalicja Polska, na którą głos chce oddać 6 proc. wyborców.

Poniżej progu wyborczego wylądowała Konfederacja z wynikiem 4,4 proc. głosów. Niezdecydowanych jest 7,1 proc. wyborców.

Przypomnijmy, że wybory parlamentarne zostaną przeprowadzone w niedzielę 13 października.

