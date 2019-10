Sondaż. PiS rządzi samodzielnie, Konfederacja pod progiem

Do wyborów już tylko pięć dni, a w ostatnich dniach kampanii nie brakuje sondaży. W opublikowanym we wtorek 8 października badaniu IBRiS największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Na formację pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego głosować chce 45,1 procent badanych, co przy rozkładzie poparcia dla innych partii daje PiS-owi samodzielną większość.

Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska z 24,6 proc. poparcia. Podium zamyka Lewica, która może liczyć na 12,6 proc głosów. Stawkę formacji, które mogą liczyć na miejsce w sejmowych ławach dopełnia PSL-Koalicja Polska. Na listy ludowców i polityków od Pawła Kukiza chce głosować 5,6 proc. ankietowanych.

Do 5-procentowego progu wyborczego nie doskakuje Konfederacja. Obecnie na formację zrzeszającą m.in. narodowców i środowisko Janusza Korwin-Mikkego chce głosować 3,8 proc. osób. Nadal niezdecydowanych jest 8,3 proc. wyborców.

Chęć udziału w wyborach deklaruje 58,6 proc. osób. Wśród nich są zarówno ci, którzy udzielili odpowiedzi „zadecydowanie tak” jak i „raczej tak” .

Wybory odbędą się w niedzielę 13 października.

