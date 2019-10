Wyniki wyborów 2019. Sondaż IPSOS: PiS ma samodzielną większość. Oto podział mandatów

23:45

Nadal nie ma wyników sondażu late poll...

23:14

- Gdyby utrzymał się jednak ten wynik PiS i przedstawiciele Konfederacji dostali się do Sejmu, to oznacza, że granice bezpieczeństwa dla demokracji gwałtownie się przesuwają i są coraz słabsze. Gdyby do parlamentu miał wejść taki radykalny, faszyzujący ruch toprzemówienie Kaczyńskiego o piętnowaniu elit będzie bardzo aktualne i być może jeszcze wyostrzone - to komentarz Władysława Frasyniuka do wyników exit poll

23:08

- Z punktu widzenia Węgier bardzo ważne wybory odbyły się dziś w Polsce, gdzie polska partia rządząca zdobyła większość manatów parlamentarnych i jest w stanie samodzielnie stworzyć rząd. Gratuluję polskim przyjaciołom - powiedział w lokalnej telewizji Viktor Orban

22:59

- Programy socjalne realizowane przez PiS tracą powoli swoją moc. Owszem, dla dużej grupy Polaków były one bardzo istotne, ale teraz musi przyjść czas na prawdziwe budowanie i inwestycje, a nie na dalsze uwodzenie wyborców kolejnym "socjalem". Na to Polska jest nadal zbyt biednym krajem - komentuje w rozmowie z WP Jadwiga Staniszkis

twitter.com Tymczasem na marginesie politycznych emocji - nasza reprezentacja właśnie awansowała na Euro!

22:37

- Prawo i Sprawiedliwość borykało się ze zintensyfikowaną akcją dyskredytującą ze strony mediów lewicowo – liberalnych. Na ogromną skalę. Teraz Polacy pokazali, że odpowiada im ten styl rządzenia i na nic się zdała ta kampania nienawiści - mówi w rozmowie z WP Magdalena Ogórek

22:34

W Stanach Zjednoczonych - poza okręgami chicagowskim i nowojorskim - wygrało PiS

22:31

Tak głosowali mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców:

KO - 41, 1 proc.

PiS - 26,9 proc.

Lewica 19,2 proc.

Konfedracja - 6,3 proc.

PSL - 6 proc.

22:30

Jak głosowali mieszkańcy wsi?

PiS - 56,2 proc.

KO 16,7 proc.

PSL 12,3 proc.

Lewica 7,5 proc.

Konfederacja 6 proc.

22:28

90,2 proc. wyborców PiS z 2015 r. ponownie zagłosowało na tę partię. 68,8 proc. wyborców PO sprzed czterech lat zagłosowało na KO

twitter.com Chyba nie to miał na myśli lider PO...

22:16

Szef PKW pytany o to, kiedy możemy poznać oficjalne wyniki wyborów powiedział, że nie będzie to wcześniej niż późnym wieczorem jutro lub we wtorek

22:15

- Wybory przebiegały stosunkowo spokojnie. Doszło do kilkunastu wykroczeń związanych z kodeksem wyborczym - mówi Wojciech Kręcisz z PKW. W lokalu wyborczym nr 2 w Dobroszycach doszło do rękoczynu między głosującym a członkiem komisji - członek komisji został uderzony, sprawca został zatrzymany. Ponadto, jeden z członków komisji w Warszawie był nietrzeźwy, a w innym lokalu pojawił się mężczyzna z bronią (legalną) - te incydenty nie zakłóciły przebiegu głosowania

22:11

Paweł Kukiz podziękował wszystkim "świadomym wyborcom, którzy wiedzą, że bez kluczowych zmian, jak zmiana sposobu wybierania posłów, referenda dla obywateli, jak upodmiotowienia obywateli, będziemy szli w przepaść i zawsze będzie większa lub mniejsza dyktatura". - Chciałbym Władysława Kosiniaka-Kamysza przymusić do zapewnienia ludzi Kukiz 15, że od tych postulatów nigdy nie odstąpi - dodał

22:08

Jak głosowali przedstawiciele poszczególnych zawodów?



- 38,8 proc. przedsiębiorców oddało głos na KO, formacja wygrała także wśród dyrektorów, kierowników i specjalistów



- 29,5 proc. właścicieli firm zagłosowało na PiS, partia Kaczyńskiego zwyciężyła także wśród pracowników administracji i usług, rolników, robotników i bezrobotnych



- uczniowie i studenci najchętniej wybierali KO (24,8 proc.) oraz Lewicę (23,4 proc.)

22:04

Najniższa frekwencja w województwach: świętokrzyskim - 57,6 proc.; w podlaskim - 54,4 proc.; w opolskim - 54,2 proc.; i w warmińsko-mazurskim - 54 proc.

21:59

Najwyższa frekwencja była w województwie mazowieckim - 67,8 proc., małopolskim - 63,5 proc.; w wielkopolskim - 63,2 proc.; w pomorskim - 62 proc., na Śląsku - 61,6 proc.



21:57

Największym poparciem PiS cieszył się na Podkarpaciu, gdzie zdobył 62,1 proc. głosów, najmniejszym - w woj. lubuskim - 31,9 proc.

21:55

Pomorskie i lubuskie - w tych dwóch województwach wygrała Koalicja Obywatelska

21:54

40,2 proc. wyborców z wykształceniem średnim poparło PiS, 26,8 proc. z wykształceniem wyższym, 25,3 proc. osób z wykształceniem zawodowym, 7,7 proc. z wykształcieniem podstawowym

21:53

Wyborcy powyżej 60 roku życia - 55,6 proc. zagłosowało na PiS, 25,3 proc. na KO, 10 proc. na Lewicę, 7,4 proc. na PSL

21:44

- Na razie zwycięstwo na punkty, do tej pory byliśmy zazwyczaj niedoszacowani. Czeka nas refleksja, dlaczego połowa Polaków zagłosowała na opozycję. Wysoka frekwencja to sukces demokracji - to komentarz Jarosława Gowina

21:42

- Tożsamość, wartości, program - zdaniem Roberta Biedronia to dzięki tym aspektom Lewica wróciła do Sejmu

21:36

- Marzyłem o tym, aby PiS nie miał powyżej 30 proc. i nie miał ponad 230 mandatów. Ciągle jest na to szansa. Nie można zakłamywać rzeczywistości. Zobaczycie, PiS będzie się wycofywał ze swoich deklaracji. Totalna opozycja, potem przeszła w naszej aktywności w totalną propozycję. Oczekuje też szacunku dla wyniku opozycji i Polska nie jest taką, jaką chce napisać Kaczyński na Nowogrodzkiej. Opozycję trzeba szanować - podkreśla Grzegorz Schetyna w Polsat News

21:34

Mateusz Morawiecki pytany o to, czy nadal będzie premierem: Jesteśmy drużyną. Nasze kierownictwo będzie wszystko rozważać, ale obecnie nie na to czas

21:32





21:30

Ostrożny w swojej radości jest Paweł Kukiz. - Przez te cztery lata miałem tak wielkie nadzieje, tak wiele radości, bestialsko stłumionych, że chcę z tą radością poczekać do jutra. Nie jestem całkowicie zadowolony, bo wynika, że jedna partia będzie miała samodzielną władzę - stwierdza

21:29

- Już dzisiaj możemy pełni radości powiedzieć, że ten wynik, który osiągnęliśmy, daje nam ogromny społeczny mandat mimo wielu przeciwności, wiatr nam wiał w oczy przez 4 lata, droga z plecakiem kamieni pod górę, a jednak pokazaliśmy znaczący, ogromny przyrost zaufania społecznego - dodaje Mateusz Morawiecki

21:28

- Ludzie nie chcą pękniętej na pół. Pokazaliśmy jako koalicja, że potrafimy współpracować. Wierzę w nasze zwycięstwo i w to, że nie przestajemy pracować. Od jutra bierzemy się do pracy i żeby ginęły podziały między Polakami - to komentarz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

21:27





21:25





21:24





21:21

Ostrożna radość w sztabie Konfederacji. - Ostatnio mieliśmy 6,1 wyszło 4,5. Jeszcze wstrzymajmy się z radością. Jednak tym razem mamy własny ruch kontroli wyborów. Dziękuje telewizji pisowskiej i Jackowi Kurskiemu, dzięki któremu mamy ten wynik. Polacy nienawidzą, jak się kogoś krzywdzi - dodaje polityk

21:23

- Już trochę przeżyłem, ale od 89. roku było tak, że kto wygrywał wybory do Sejmu, wygrywał je też do Senatu. Nie powinno być niespodzianki, ale życie uczy pokory - to Patryk Jaki o wyborach do Senatu

21:19

W sztabie PiS nie ma Beaty Szydło. - Utknęła w korku i tylko dlatego jej tutaj nie ma. Bo zaraz będą komentarze, że coś się stało. Nic się nie stało - powiedział prezes PiS.

21:17

PSL poparło wg sondażu exit poll 9,6 proc. - Niektóre sondaże na początku dawały nam poniżej 3 proc. Jeżeli wyniki się potwierdzą to wielki mandat zaufania dla centroprawicy. Racjonalne centrum, ludzi umiarkowanych, oddanych jest bardzo potrzebne. To jest sukces Polski! Taka musi być Polska, szanująca poglądy każdego Polaka. Nie pozwolimy na rewolucję obyczajową, ale nie będziemy zaglądać każdemu za firanki - komentuje Kosiniak-Kamysz

21:15

Głos zabiera AdrianZandberg. - Jarosław Kaczyński ma problem, bo będzie w Sejmie opozycja odważna, której będzie się chciało walczyć o prawa pracownicze, o lepszą ochronę zdrowia. To pierwszy krok do lewicowego rządu po następnych wyborach - dodaje lider Razem

21:13

- Obiecaliśmy swoim partiom, że wrócimy do Sejmu. To jest wielki sukces, będziemy mogli przedstawiać ten program i bronić konstytucji, będziemy mówić o UE, do której lewica wprowadziła Polskę - podkreśla Włodzimierz Czarzasty

21:11

- Kochani wracamy do parlamentu! Tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy. Daliśmy radę, połączyliśmy trzy pokolenia. Podaliśmy sobie ręce i zmieniliśmy oblicze polskiej polityce. Pokażemy, że Polska może być otwarta, tolerancyjna i nowoczesna, a do tego być państwem dobrobytu. Będziemy konstruktywną opozycją, która każdego dnia będzie pokazywała, że konstytucja będzie broniona od pierwszego do ostatniego artykułu - mówi Robert Biedroń

21:09

21:08





21:07





twitter.com Jest i komentarz Mateusza Morawieckiego do wyników exit poll. - Te 7,5 - 8 mln Polaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem do spełnienia nadziei na kolejne cztery lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu - mówi szef rządu

21:06

- Dziękujemy za miliony głosów. To było i jest święto demokracji. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki wyborów chcę podziękować wolontariuszom, kandydatom, ale przede wszystkim koalicjantom. To była wielka praca, trudna kampania. To nie była równa walka. Tu nie było zasad, nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce. Ale dalej będziemy pracować nad integracją opozycji, dobrze współpracować w Sejmie i Senacie. Wierzymy w zwycięstwo w Senacie. To jest jedyna droga, dalsza współpraca i integracja. Wszystko jest przed nami, przed nami są następne wybory - prezydenckie. I te wybory wygramy - to komentarzGrzegorza Schetyny

21:05

- Panujemy nad finansami publicznymi, poprawiliśmy ich stan i to będzie trwało dalej (...) Musimy dotrzeć z naszą prawdą do wszystkich grup społecznych - wyjaśnia

21:04

- Jesteśmy formacją, która zasługuje na więcej. Oznacza to zobowiązanie do lepszej pracy, do jeszcze większej ilości pomysłów, do przyjrzenia się tym grupom społecznym, które nas nie poparły. Będzie się trzeba nad wieloma sprawami zastanowić. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie potwierdzeniem naszego sukcesu. Przed nami 4 lata ciężkiej pracy, bo Polska musi się zmieniać dalej. To, co było naszą główną siłą - wiarygodność - musi trwać - dodaje prezes PiS

21:03

Przemówienie prezesa PiS. - Mamy powody do radości. Mimo potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać. Jeśli to się utrzyma, dobra zmiana będzie trwała. Czeka nas refleksja nad tym co się udało i co się nie udawało i co spowodowało, że znaczna część społeczeństwa na nas nie zagłosowała. To jest powód, aby się zastanowić - mówi Kaczyński

21:02

Wstępny podział mandatów:

PiS - 239

KO - 130

Lewica - 43

PSL - 34

Konfederacja - 13

Inni - 1

21:00

Szacowana frekwencja w wyborach wg IPSOS to 61,1 proc.

21:00

Oto wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez IPSOS:

PiS 43,6 proc.

KO - 27,4 proc.

Lewica 11,9 proc.

PSL 9,6 proc.

Konfederacja 6,4 proc.

20:50

Za 10 minut poznamy wyniki exit poll!

20:26





19:59

Przed nami ostatnia godzina głosowania!

19:32





19:05

W Piszu i Olsztynie komisje wydały razem z kartami do głosowania po jednej stronie spisu wyborców, które wyborcy wzięli i wrzucili do urn. Dyrektor Delegatury KBW w Olsztynie Piotr Sarnacki przekazał, że z tego powodu komisje musiały zrobić krótkie przerwy techniczne, żeby otworzyć urny i wyjąć strony spisu wyborców.

18:59





18:40

Magdalena Pietrzak poinformowała, że nie ma informacji na temat frekwencji za granicą, gdyż takie dane nie są zbierane.

18:36

Sędziowie mówią o incydentach wyborczych. Łącznie było ich 51 plus 4 przestępstwa w skali kraju - sprawca malował hasła z agitacją wyborczą, pozostałe przypadki dotyczą wynoszenia kart z lokali

18:35

Podkowa Leśna - to miejscowość z najwyższą frekwencją, która wyniosła 64,45 proc.

18:35

Patrząc na duże miasta, najwięcej osób zagłosowało w Warszawie, Poznaniu i Toruniu. Najmniej w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu i Kielcach.

18:35

Najniższą frekwencję wśród województw odnotowano w woj. opolskim - 39,54 proc.

18:35

Najwyższa frekwencja z podziałem na województwa:

mazowieckie - 49,59 proc.

małopolskie - 47,98 proc.

pomorskie - 47,26 proc.

18:34

Najniższą frekwencję odnotowano w Opolu (okręg 21), gdzie do godz. 17 do urn poszło 39,54 proc. uprawnionych osób. W okręgu nr 34 (Elbląg) - 40,08 proc., okręgu nr 2 (Wałbrzych) - 42,04 proc.

18:33

Najwyższa frekwencja w okręgu nr 19 Warszawa I - 54, 86 proc. i okręgu obejmującym Poznań - 52,36 proc.

18:32

W porównaniu do wyborów sprzed 4 lat to wzrost o blisko 7 proc.!

18:31

45, 94 proc. - tyle osób poszło do urn wyborczych do godziny 17 wynika z danych PKW

18:30





17:45

Za 45 minut poznamy najnowsze dane o frekwencji - tym razem z godziny 17. A tym, którzy jeszcze nie oddali głosów przypominamy, że lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21!

17:03





16:41





16:26

W sieci pojawia się mnóstwo selfie robionych przy urnach wyborczych. Czy jest to zgodne z prawem? Kamil Gierasiński z biura prasowego PKW wyjaśnia, że można sobie zrobić zdjęcie przy wrzucaniu głosów do urn za zgodą przewodniczącego komisji

15:58





15:46





15:26

Nieszczęśliwy wypadek w Warszawie. W jednej z komisji wyborczych na Woli na mężczyznę spadło godło, uderzając go w głowę. Wyborca został opatrzony na miejscu

15:08

1,2 promila alkoholu w organizmie miała członkini jednej z komisji wyborczych w Lublinie. Kobieta została odsunięta od pracy w komisji

14:45





14:05



13:46

Koniec konferencji prasowej PKW. Kolejna o godzinie 18:30.

13:42



13:41

Między godziną 6 a 10 wystąpiło 30 tzw. incydentów wyborczych. Policja odnotowała również 19 wykroczeń, w tym 16 przypadków usuwania materiałów wyborczych. Dwóch członków komisji przyszło do lokalu wyborczego pod wpływem alkoholu. Jeden taki przypadek miał miejsce w Rembieszycach, drugi w Lublinie.

13:40

Najwyższa frekwencja w Małopolsce oraz na Podlasiu i Podkarpaciu. Najniższa z kolei w województwach: opolskim, lubuskim i dolnośląskim.

13:38

Najmniej wyborców, jeśli chodzi o duże miasta, poszło do urn w Gdańsku. Tam frekwencja wyniosła 13,06 proc.

13:37

Frekwencja w największych miastach prezentuje się następująco:

Białystok - 21,05

Warszawa - 20,73

Bydgoszcz - 20,63

13:36

Najwyższą frekwencję odnotowano w Nowym Sączu - 23,32 proc. Najniższa frekwencja do godziny 12 wystąpiła w Opolu - 15,26 proc.

13:35

Liczba osób uprawnionych do głosowania to 29 546 182. Do godziny 12 wydano 5 359 654 kart do głosowania, co stanowi frekwencję rzędu 18,14 proc.

13:29

Za chwilę rozpocznie się kolejna konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej.

13:04

Przypominamy, że kolejna konferencja PKW odbędzie się o 13:30. Wtedy to zostaną podane dane frekwencyjne z godziny 12.

11:21



10:23

Konferencja PKW dobiegła końca. Kolejna rozpocznie się o godz. 13:30 i zostaną na niej zaprezentowane dane dotyczące frekwencji.

10:22

Do komisji wyborczej trafiły już 23 protokoły z obwodów wyborczych na półkuli zachodniej, gdzie głosowanie zakończyło się o godzinie 6 czasu polskiego.

10:20



10:11

Przypomniano największą frekwencję w wyborach parlamentarnych po 1989 roku. Było to w październiku 2007 roku - około 54 proc. Jak będzie w przypadku tegorocznych wyborów?

10:09



10:08



10:07

W internecie odnotowano 13 przypadków naruszenia ciszy wyborczej. Jak podkreślono na konferencji PKW, trzy razy w mediach podano wyniki badania opinii publicznej, czyli sondażu wyborczego. Takie przypadki były rzadko spotykane podczas poprzednich wyborów.

10:06

Odnotowano także zamieszczanie materiałów wyborczych, co narusza ciszę wyborczą. - Takich przypadków ujawniono 12. Najwięcej w Gorzowie Wielkopolskim - cztery przypadki - dodano.

10:05

Jak przy każdych wyborach, zdarzają się tzw. incydenty wyborcze. Komenda Główna Policji poinformowała, że do godziny 6 rano odnotowano przypadki naruszenia ciszy wyborczej - takich incydentów w całym kraju było 64. - Najwięcej takich zdarzeń, bo 15, było w Białymstoku - wyjaśniono na konferencji PKW.

10:02

Konferencja PKW. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7, w żadnym z lokali wyborczych nie odnotowano opóźnienia.

9:28

Przypomnijmy, o godz. 10 odbędzie się pierwsza konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej.

9:26



8:05



https://twitter.com/p_zuchowski/status/1183115579756036096?s=20 Duża mobilizacja wyborcza Polaków mieszkających w USA:

7:59

Dane o frekwencji będą podawane stopniowo, a PKW zaplanowała na niedzielę cztery konferencje prasowe: o godz. 10, 13:30, 18:30 i 22.

7:29



7:00



7:00



7:00