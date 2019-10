PiS wygrywa wybory. Kaczyński: Przed nami cztery lata ciężkiej pracy

– Mamy zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy, ale pamiętajcie, to tylko badania. Mimo wszystko mamy powody do radości. Mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszytko wskazuje na to, że to się utrzyma. A jeśli się utrzyma, to będzie trwała także dobra zmiana – mówił Jarosław Kaczyński.

– Ale czeka nas najpierw refleksja nad tym, co się udało, o czym mówiliśmy, ale tez nad tym, co się nie udawało, przez co znaczna część społeczeństwa uznała, że warto nas nie popierać, mimo osiągnięć. To powód, by się zastanowić, dążyć do tego, by sytuację w naszym kraju ulepszyć. Byśmy my sami stali się lepsi, lepsi z punktu widzenia społeczeństwa, by te wszystkie rzeczy, które nas obniżają, które osłabiają nasze możliwości, zostały wyeliminowane. Musimy o tym pamiętać, bo jesteśmy formacją, która zasługuje na więcej. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej – mówił Kaczyński.

– To oznacza przede wszystkim zobowiązanie nas wszystkich do lepszej pracy, do jeszcze większej ilości pomysłów, inwencji, do przyjrzenia się tym grupom, które nas nie poparły. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie potwierdzeniem sukcesu, jestem przekonany. Przed nami cztery lata ciężkiej pracy. Bo Polska musi się zmieniać dalej, na lepsze. To, co było naszą główną siłą, wiarygodność, dotrzymywanie słowa, musi trwać. Musimy podtrzymać naszą wiarygodność – mówił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zapewnił, że jego partia nie robi nic, co szkodziłoby Polsce, o czym jednak musi przekonać większą część społeczeństwa. – Kończymy pewien etap, zaczynamy nowy, pewnie nie łatwiejszy, może trudniejszy, ale mam nadzieję, że zakończony sukcesem – dodał.

Sondażowe wyniki wyborów

Według sondażu exit poll IPSOS Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 43,6 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska – 27,4, Lewica – 11,9 proc., PSL – 9,6 proc. Konfederacja – 6,4 proc. Wstępny podział mandatów: PiS - 239, KO - 130, Lewica - 43. PSL - 34, Konfederacja - 13. Jeśli taki podział się utrzyma, PiS będzie w stanie samodzielnie rządzić.

Relacja na żywo: