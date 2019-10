Korwin-Mikke ostrożnie cieszy się z wyniku Konfederacji i… dziękuje TVP

Janusz Korwin-Mikke podziękował przede wszystkim tym wyborcom, którzy oddali swój głos na Konfederację. – To są ludzie, którzy chcą żeby coś się zmieniło. Nasze hasło brzmiało: albo kontynuacja, albo Konfederacja. Oni wybrali Konfederację – powiedział Korwin-Mikke. – Nigdy nie było współpracy między ludźmi o tak różnych poglądach jak my, narodowcy, konserwatyści, monarchiści, libertarianie. Graliśmy jako jedna drużyna, szło nam wspaniale i mam nadzieję, że te wyniki to pokażą – dodał prezes partii KORWiN.

Prawicowy polityk podziękował też Telewizji Polskiej, z którą Konfederacja walczyła w sądzie w trybie wyborczym – Chciałbym również podziękować telewizji pisowskiej. Polacy nienawidzą jak kogoś się krzywdzi, widzieli jak nas traktują i dzięki telewizji państwowej mamy ten znakomity wynik – powiedział Korwin-Mikke. – Jeszcze raz dziękuję p. Jackowi Kurskiemu. Mam nadzieję, że będzie siedział, bo że zrobił głupotę, to nie znaczy, że ma mu ujść płazem. Jeszcze dziękuję wszystkim i czekamy spokojnie do rana na wyniki – podsumował lider Konfederacji.

Wyniki według sondażu exit polls

Według sondażu exit polls przeprowadzonego przez pracownię IPSOS w wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 43,6 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 27,4 proc., Lewica 11,9 PSL - 9,6 proc. a Konfederacja 6,4 proc. Według podziału mandatów prognozowanego przez IPSOS PiS otrzyma 239 mandatów, Koalicja Obywatelska, 130 mandatów, Lewica 43, PSL 34, a Konfederacja 13.

