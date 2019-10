Ojciec prezydenta, słynny lekkoatleta i były premier. Najwięksi przegrani wyborów do Senatu

Waldemar Bonkowski (niezależny)

O mandat walczył też senator Waldemar Bonkowski, który w 2015 roku zdobył mandat z list PiS-u. W tym roku został usunięty ze swojej partii ze względu na antysemickie materiały, które udostępniał w mediach społecznościowych. Wystartował ze swojego komitetu i przeszkodził w zdobyciu mandatu kandydatowi ze swojej byłej partii. W okręgu nr 63 Bonkowski otrzymał 12 proc. głosów, a kandydat PiS Dariusz Drelich, który otrzymał 41,19 proc. przegrał ze Stanisławem Lamczykiem z KO (46,81 proc.).



Monika Jaruzelska (niezależna)

Monika Jaruzelska, córka generała Wojciecha Jaruzelskiego zajęła w wyborach do Senatu trzecie miejsce w jednym z warszawskich okręgów (nr 43). Jaruzelska startująca z komitetu Polska Lewica zdobyła 19,55 proc. głosów, Lech Jaworski z PiS 27,38 proc., a Barbara Borys-Damięcka z KO 53,08 proc.



Władysław Kozakiewicz (KO)

Do Senatu próbował dostać się też zdobywca złotego medalu w skoku o tyczce z 1980 roku Władysław Kozakiewicz. Startował z listy Koalicji Obywatelskiej i o włos przegrał z dotychczasowym senatorem z PiS Rafałem Ślusarzem. Ślusarz zdobył 38,53 proc. głosów, Kozakiewicz 36,92 proc., a trzecie miejsce zajął Piotr Roman z Bezpartyjnych Samorządowców z wynikiem 24,55 proc.



Marek Migalski (KO)

O miejsce w Senacie nieskutecznie walczył też Marek Migalski, politolog i były eurodeputowany PiS w latach 2009-2014. Tym razem Migalski startował z list Koalicji Obywatelskiej. Zdobył 45,95 proc. głosów, gdy jego kontrkandydatkę z PiS poparło 54,05 proc. wyborców.



Waldemar Pawlak (PSL)

Były polski premier kandydował do Senatu z okręgu nr 38 obejmującym m.in. Żyrardów. Jego przeciwnikiem, podobnie jak cztery lata temu był Marek Martynowski z PiS. I podobnie jak 4 lata temu to Martynowski zdobył senacki mandat wygrywając z Pawlakiem 53,32 proc. do 46,68 proc.



Prof. Jan Duda (PiS)

Jan Duda, ojciec obecnego prezydenta RP przegrał w okręgu nr 32 w Krakowie walkę o mandat senatora z Jerzym Fedorowiczem z Koalicji Obywatelskiej Kandydat PiS uzyskał 40,45 proc, a jego konkurent 59,55 proc. głosów.

Opozycja odbiła Senat?

Senatorskie mandaty na pewno zdobyło 42 kandydatów Koalicji Obywatelskiej, 3 kandydatów PSL-u, 2 kandydatów SLD, związany z Nowoczesną prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, poseł PO Stanisław Gawłowski, który startował ze swojego komitetu i były szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski.

Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zdobyło mandaty w 48 okręgach, a dodatkowo w okręgu olsztyńskim na senatora została wybrana Lidia Staroń, niezależna kandydatka popierana przez PiS.

Wciąż oficjalnie nie wiadomo, kto zdobył mandat w okręgu nr 64. Czekamy opublikowanie wyników wyborów z Gdyni. Obecnie podano dane z 30,99% proc. obwodowych komisji wyborczych, według których 51,96 proc głosów zdobył kandydat KO Sławomir Rybicki, drugi jest Marcin Bełbot z PiS (35,98 proc.), a trzeci Józef Wójcik startujący ze swojego komitetu (12,05 proc.).

Wybory parlamentarne 2019 – cząstkowe wyniki

Po godzinie 13:20 PKW przekazała dane z 99,49 proc. komisji wyborczych. Wyniki wyborów do Sejmu prezentują się następująco: PiS – 43,76 proc., Koalicja Obywatelska – 27,24 proc., SLD – 12,52 proc., PSL – 8,58 proc., Konfederacja – 6,79 proc. Wyniki z 27278 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (99,5%) w wyborach do Senatu: PiS – 44,71 proc., Koalicja Obywatelska – 35,46 proc., PSL – 5,74 proc., SLD – 2,3 proc.