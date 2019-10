Wybory parlamentarne 2019. Lista posłów PSL i Kukiz'15

W poniedziałek 14 października Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne wyniki wyborów do Sejmu. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc., 235 mandatów). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców- 27,40 proc, co daje 134 mandaty. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica (KW SLD), którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc., co przełożyło się na 49 mandatów.

Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców – 8,55 proc. Ludowcy wprowadzą 30 posłów. 11 mandatów trafi do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów. Jeden mandat przypadł mniejszości niemieckiej.

KW PSL (30 posłów)



Nazwisko i imiona Okręg Liczba głosów 1 ŻUK Stanisław Adam Nr 1 [Legnica] 7 694 2 PROTASIEWICZ Jacek Nr 3 [Wrocław] 17 618 3 KURZAWA Dariusz Nr 4 [Bydgoszcz] 17 648 4 SZRAMKA Paweł Nr 5 [Toruń] 14 404 5 ŁOPATA Jan Zbigniew Nr 6 [Lublin] 13 346 6 SACHAJKO Jarosław Nr 7 [Chełm] 10 651 7 FEDAK Jolanta Beata Nr 8 [Zielona Góra] 13 792 8 KLIMCZAK Dariusz Nr 10 [Piotrków Trybunalski] 15 977 9 BEJDA Paweł Jan Nr 11 [Sieradz] 14 161 10 ŚCIGAJ Agnieszka Nr 13 [Kraków] 20 877 11 NOWOGÓRSKA Urszula Teresa Nr 14 [Nowy Sącz] 11 499 12 KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin Nr 15 [Tarnów] 33 784 13 ZGORZELSKI Piotr Nr 16 [Płock] 16 775 14 MALISZEWSKI Mirosław Wojciech Nr 17 [Radom] 12 752 15 SAWICKI Marek Wacław Nr 18 [Siedlce] 18 950 16 BARTOSZEWSKI Władysław Teofil Nr 19 [Warszawa] 30 405 17 ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga Nr 20 [Warszawa] 8 665 18 KUKIZ Paweł Piotr Nr 21 [Opole] 23 468 19 KASPRZAK Mieczysław Nr 22 [Krosno] 11 363 20 TYSZKA Stanisław Nr 23 [Rzeszów] 17 086 21 KRAJEWSKI Stefan Nr 24 [Białystok] 13 439 22 BIERNACKI Marek Nr 26 [Słupsk] 19 272 23 SIEKIERSKI Czesław Adam Nr 33 [Kielce] 12 745 24 ZIEJEWSKI Zbigniew Nr 34 [Elbląg] 9 028 25 PASŁAWSKA Urszula Stefania Nr 35 [Olsztyn] 19 528 26 GRZYB Andrzej Marian Nr 36 [Kalisz] 21 214 27 TOMCZAK Jacek Jerzy Nr 37 [Konin] 9 833 28 PASZYK Krzysztof Michał Nr 38 [Piła] 13 585 29 LUBCZYK Radosław Nr 40 [Koszalin] 6 712 30 RZEPA Jarosław Michał Nr 41 [Szczecin] 12 622





