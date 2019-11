Donald Tusk ostro o rządach PiS: To musi skończyć się dramatem

– Kryzys wywołany rządami PiS jest tak wielki, że należy wszystko zrobić, by nie pozwolić tej partii niszczyć przez kolejne cztery lata ładu ustrojowego i praworządności – stwierdził Donald Tusk w rozmowie z Le Soir. Szef Rady Europejskiej mówiąc o wyborach prezydenckich w Polsce stwierdził, że kandydatem na urząd głowy państwa powinien być ktoś, kto w sposób wiarygodny, autentyczny, z przekonaniem będzie budował poparcie ponad połowy Polaków. – Ja mam swoje bardzo wyraziste poglądy. Ale one nie są poglądami większościowymi w Polsce – stwierdził.

Zdaniem szefa Rady Europejskiej jego poglądy nie są obecnie dominujące. – Jestem przekonany do własnych racji i będę ich bronił i o nie walczył. Także w Polsce, bo uważam, że trzeba zrobić wszystko – oczywiście w ramach czystej gry – żeby wygrać wybory prezydenckie, a za trzy lata parlamentarne – wyjaśnił.

Donald Tusk przyznał, że chodzi zarówno o sprawy światopoglądowe, jak i nieodpowiedzialną politykę finansową. – Pomijam 500 plus, nikt już tego nie odbierze. Ale jak wiadomo, rząd PiS na tym nie poprzestał. I widać wyraźnie, że – na sposób południowoamerykański – on połączył to, co jest przyjemne, łatwe i atrakcyjne w lewicowej i prawicowej polityce. Wiadomo, że to się musi skończyć dramatem – ocenił.

Tusk zgodził się z sugestią, że przyszły prezydent Polski ma być na pierwszej linii frontu. – Ale nie w imię interesów jednej czy drugiej partii, tylko w walce o ochronę Konstytucji, niezależnego sądownictwa, wolnych mediów. (...) Takiego kandydata poprę, nawet jeśli w niektórych innych sprawach będzie miał inne poglądy niż ja – zapowiedział.