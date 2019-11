Wałęsa zdradził, na kogo zagłosuje w wyborach prezydenckich. „Wybiorę mniejsze zło”

W rozmowie z gazetą Lech Wałęsa przyznał, że gdyby startowali na prezydentów udzieliłby poparcia Andrzejowi Olechowskiemu i Waldemarowi Pawlakowi. – Ich widziałbym w roli prezydentów. Z moich obliczeń wynika, że to byliby najlepsi prezydenci – stwierdził. Wyjaśnił, że z kandydatów, którzy będą startować w wyborach, wybierze mniejsze zło. – I będzie to Małgorzata Kidawa-Błońska. Ma najwięcej doświadczeń, rodzinnych i innych i z tego punktu widzenia byłaby najlepsza – ocenił.

Lech Wałęsa na początku października, tuż przed wyborami parlamentarnymi, udzielił publicznie poparcia PSL. Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi na to stwierdził, że nie zabiegał o poparcie byłego prezydenta. – Chciałbym, żeby padły słowa „przepraszam” za to, co zostało powiedziane przez Wałęsę w niedzielę wobec śp. Kornela Morawieckiego – argumentował. Odnosił się do słów, jakie padły z ust Wałęsy na Konwencji Obywatelskiej. Nazwał wówczas Kornela Morawieckiego „zdrajcą” . – A co oni z niego robią? Bohatera. A on w środku – stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda – stwierdził były prezydent.

Wałęsa w rozmowie z „Super Expressem” podkreślił, że „u niego Kosiniak-Kamysz przegrał wszystko” . – Podaję mu rękę, pomagam, a on mnie w nosa za to?! To dziękuję za to! Kosiniak musi doświadczenia złapać, żeby zmądrzał politycznie – dodał. Były prezydent pochwalił także Donalda Tuska za to, że zrezygnował z wyścigu o fotel prezydencki. – Widząc co się dzieje i jakby na niego wszyscy się rzucili, to szkoda jego zdrowia byłoby… Tusk może zrobić więcej w innym miejscu. Kochani rodacy, dla was można zrobić wiele, z wami niewiele… – stwierdził.

